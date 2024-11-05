Серная шашка: секрет идеальной дезинфекции теплиц

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Серная шашка является эффективным и простым средством дезинфекции теплиц и парников, предназначенным для борьбы с болезнями и вредителями растений. Она безопасна при соблюдении правил: после зажжения шашки необходимо немедленно покинуть помещение и тщательно проветрить его через несколько дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Joi Ito, CC BY 2.0

Основным компонентом серной шашки является порошковая сера, которая, сгорая, образует сернистый ангидрид. Этот газ уничтожает болезни и вредителей, обеспечивая максимальную дезинфекцию. Процесс горения медленный, дым проникает в закрытое помещение и оказывает искореняющее действие.

Перед использованием шашки необходимо вынести металлические предметы и урожай из теплицы, закрыть все отверстия. Рекомендуется использовать около 60 г шашки на кубический метр пространства, что позволяет обработать около пяти кубометров. Применение индивидуальных средств защиты обязательно.

Эффективность серной шашки превышает жидкие средства и народные методы, так как дым проникает в почву и углубления конструкций. Однако следует соблюдать меры предосторожности, так как серный ангидрид опасен для здоровья. Обработка возможна только в отсутствие растений, что делает позднюю осень и раннюю весну оптимальными для применения.

В заключение, серная шашка — это универсальное средство для дезинфекции теплиц и парников, способствующее уничтожению микроорганизмов и грызунов.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

