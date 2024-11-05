Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Головная боль из-за погоды: что делать и когда обращаться к врачу
Рыба на столе: что нужно знать, чтобы избежать паразитов
Какие бесплатные сувениры можно привезти из путешествия по Японии
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Эксперт в области оперы и балета оценил слова Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр
Как сохранить красоту кожи зимой: лучшие компоненты для ухода
Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения
Российский хоккеист Торточаков умер после драки возле ночного клуба
ГАИ назвала абсурдные запреты на парковку, которые смело можно игнорировать

Серная шашка: секрет идеальной дезинфекции теплиц

1:37
Садоводство

Серная шашка является эффективным и простым средством дезинфекции теплиц и парников, предназначенным для борьбы с болезнями и вредителями растений. Она безопасна при соблюдении правил: после зажжения шашки необходимо немедленно покинуть помещение и тщательно проветрить его через несколько дней.

Серная шашка: секрет идеальной дезинфекции теплиц
Фото: commons.wikimedia.org by Joi Ito, CC BY 2.0

Основным компонентом серной шашки является порошковая сера, которая, сгорая, образует сернистый ангидрид. Этот газ уничтожает болезни и вредителей, обеспечивая максимальную дезинфекцию. Процесс горения медленный, дым проникает в закрытое помещение и оказывает искореняющее действие.

Перед использованием шашки необходимо вынести металлические предметы и урожай из теплицы, закрыть все отверстия. Рекомендуется использовать около 60 г шашки на кубический метр пространства, что позволяет обработать около пяти кубометров. Применение индивидуальных средств защиты обязательно.

Эффективность серной шашки превышает жидкие средства и народные методы, так как дым проникает в почву и углубления конструкций. Однако следует соблюдать меры предосторожности, так как серный ангидрид опасен для здоровья. Обработка возможна только в отсутствие растений, что делает позднюю осень и раннюю весну оптимальными для применения.

В заключение, серная шашка — это универсальное средство для дезинфекции теплиц и парников, способствующее уничтожению микроорганизмов и грызунов.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Наука и техника
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота Аудио 
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Еда и рецепты
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства Аудио 
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Еда и рецепты
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель Аудио 
Популярное
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все

Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.

Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
В США восхитились мощью ракетной системы Искандер-М Петр Ермилин День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
5 хитростей, как сделать жизнь с кошкой легче и спокойнее
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать мобилизацию женщин
Сводка с фронта: Киев сетует на бездействие Запада по бойцам КНДР, депутат Рады предлагает начать мобилизацию женщин
Последние материалы
7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года
Эксперт в области оперы и балета оценил слова Цискаридзе о заоблачных ценах на билеты в театр
Как сохранить красоту кожи зимой: лучшие компоненты для ухода
Серная шашка: секрет идеальной дезинфекции теплиц
Почему кошки тянутся к равнодушным людям: секреты поведения
Российский хоккеист Торточаков умер после драки возле ночного клуба
6 ноября: Антикоминтерновский курок войны, великолепный Сулейман и автор портрета маньяка
ГАИ назвала абсурдные запреты на парковку, которые смело можно игнорировать
Как в домашних условиях сделать скумбрию пряного посола
Львиную пещеру изрисовали более 48 тысяч лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.