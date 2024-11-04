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Успейте подготовить свой сад к зиме: важные советы для садоводов

3:01
Садоводство

Поздней осенью на даче все еще остаются работы для садовода. До наступления морозов и образования снежного покрова необходимо заботиться о растениях и выполнить множество полезных задач, которые помогут саду пережить зиму. В этом материале рассматриваются способы подготовки дачи к зиме и важные мероприятия в саду до холодов.

Успейте подготовить свой сад к зиме: важные советы для садоводов
Фото: PxHere is licensed under public domain

Основные мероприятия по подготовке сада к зиме

Сбор остатков урожая

В начале месяца необходимо осмотреть кроны деревьев и кустарников, так как на них осталось мало листьев и легко заметить оставшиеся плоды. Удаление плодов, на которых могут зимовать вредители и болезни, является важной задачей. Гниющие плоды не подходят для компоста и лучше утилизировать.

Сбор листвы

Опавшую листву необходимо собрать, используя различные грабли для тщательного удаления. Листья с здоровых деревьев можно использовать для укрытия кустарников или компоста, в то время как листья с заболевших деревьев лучше сжигать.

Подготовка плодовых деревьев

Осмотр коры на наличие отмерших участков необходим для удаления и обработки медным купоросом. Ловчие пояса также нужно убирать, а санитарная прочистка кроны позволит удалить больные побеги.

Обработка от вредителей и болезней

После опадения листьев можно провести обработку деревьев от вредителей. Использование бордоской жидкости и мочевины помогает защитить растения от зимующих инфекций.

Подкормка

Внесение фосфорных и калийных удобрений важно для поддержки деревьев в осенний период. Подкормка должна проводиться с учетом возраста деревьев и кустарников.

Полив

Влагозарядковые поливы способствуют замедлению промерзания почвы и обеспечивают корневую систему влагой. Для эффективного полива следует учитывать возраст растений и их потребности.

Побелка деревьев

Поздней осенью рекомендуется побелка стволов и оснований веток для защиты от вредителей и солнечных ожогов.

Защита от грызунов

Защита стволов деревьев с помощью пластиковых сеток или других доступных материалов важна для предотвращения повреждений от грызунов.

Уход за виноградом и кустарниками

Виноград следует обрезать и укрывать, а у кустарников необходимо удалить старые и больные побеги.

Перекопка грунта

Перекопка огорода в сухую погоду поможет улучшить состояние почвы и уничтожить вредные микроорганизмы.

Обслуживание инструментов

Инструменты следует очистить, смазать и убрать в безопасное место, чтобы избежать их повреждения в зимний период.

Подготовка сада к зиме включает множество задач, каждая из которых играет важную роль в обеспечении здоровья растений на следующий год.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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