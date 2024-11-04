Секреты укоренения усов и деления кустов: советы для идеального урожая земляники

3:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовая земляника представляет собой молодое растение, которое активно плодоносит в течение 3-4 лет. После этого урожайность начинает заметно снижаться: ягоды мельчают, а растения чаще подвержены заболеваниям, таким как серая гниль, мучнистая роса и пятнистости.

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Это следует учитывать при планировании посадок и севооборота. На участке, где выращивалась земляника, повторная посадка возможна не ранее чем через 3-5 лет.

Для подготовки грядки необходимо выбирать правильных предшественников. Лучшие из них включают люпин, бобовые, фацелию и клевер. Чеснок, редька, редис, морковь, сельдерей, горох, фасоль и зелень также подойдут.

Не рекомендуется сажать землянику после культур, относящихся к семейству пасленовых (картофель, томаты, перец), а также огурцов и капусты из-за общего спектра болезней. В крайнем случае, перед посадкой земляники можно сеять скороплодные культуры или сидераты.

При наличии нематод на участке можно сначала вырастить редис и салат, затем засеять редькой масличной, которая помогает бороться с вредителями. Садовая земляника успешно растет на любых типах почв при условии хорошего удобрения.

Размножение земляники возможно различными способами, включая размножение воздушными побегами (усами) и деление куста (рожками). Усы земляники, как правило, выбрасываются в течение всего вегетационного периода, и розетки на них легко укореняются.

При промышленном или селекционном подходе маточные растения выбираются с осени: отмечаются здоровые кусты с крупными ягодами, возрастом 1-2 года. Весной удаляются цветоносы, оставляя 5 самых толстых усов, на которых укореняются по 3 розетки, что позволяет получить до 15 новых кустиков с одного материнского растения.

При любительском выращивании проще оставить 3-4 воздушных побега на плодовитых растениях. С укоренением усов садовой земляники можно начинать с середины июня, прикапывая дочерние розетки рядом с материнским растением, не перерезая воздушный побег. Для удобства можно использовать проволочные скобки, чтобы прижать побег к влажной почве.

Если вырастить посадочный материал самостоятельно не удается, рекомендуется приобрести саженцы у надежного поставщика.

Деление куста подходит для размножения безусых, ремонтантных сортов или тех, что образуют небольшое количество усов. Для деления подходят здоровые растения возрастом 1-3 года. Весной или в конце вегетации удаляются цветоносы. После выкапывания куст очищается от подсохших листьев, а корневая система замачивается для облегчения процесса деления.

Затем куст разбирается, отделяя участки с одной розеткой и небольшим количеством корней. Полученные растения можно высаживать на рассадочную грядку или в небольшие горшочки.

Если размножение происходит осенью, подготовленные рожки помещаются в холодильник для хранения до весны. Готовую рассаду можно высаживать сразу, как только перезимовавшие кусты начнут расти.

Оба метода размножения имеют свои преимущества, и выбор подходящего способа зависит от личных предпочтений и возможностей. Рекомендуется делиться секретами успешного выращивания земляники с другими садоводами.

Уточнения

Земляни́ка анана́сная или земляни́ка садо́вая, земляни́ка крупнопло́дная (лат. Fragária × ananássa), — многолетнее травянистое растение рода Земляника семейства Розовых.

