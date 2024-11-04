Секреты сбора земляники: когда и как не упустить урожай

Короткие ночи и длинные дни приносят наилучшие условия для созревания земляники. Это время сбора урожая становится кульминацией забот о ней. Однако, несмотря на видимую простоту процесса сбора, существуют нюансы, которые нужно учитывать для успешного урожая.
Сорта садовой земляники, также известной как клубника, имеют разные сроки созревания. Определить полную спелость ягоды можно по внешнему виду: сорта "Крупная урожайная" и "Редгонтлет" могут иметь зеленые кончики, что вводит в заблуждение и заставляет садоводов откладывать сбор.
Необходимо знать, что сорта с темными ягодами лучше собирать в полной спелости, иначе можно упустить их истинный вкус. Сбор лучше проводить утром, когда роса высохла, или вечером. В дождливую погоду ягоды собирать не рекомендуется. В пик сезона сбор следует производить через день, а в начале и конце — раз в 3-4 дня.
Сбор необходимо проводить вручную, аккуратно отщипывая ягоды с плодоножкой, чтобы не повредить их. Наилучший способ — использовать ножницы для обрезки. На больших плантациях трудоемкий процесс может быть облегчён стульчиками или тележками, а для высокотехнологичного производства применяются специальные комбайны.
Выбор подходящей тары для сбора играет важную роль. Она должна быть низкой и с вентиляционными отверстиями. Лучше всего подходят деревянные ящики или корзинки, а также решетчатая тара. Важно также сразу сортировать ягоды по качеству, отбраковывая поврежденные и гнилые плоды.
Выбор сорта является важным этапом. У каждого сорта есть свои особенности, и необходимо учитывать условия их роста. Например, сорта с длинными цветоносами облегчают сбор урожая. Мульчирование помогает сохранить ягоды и защитить от грязи и вредителей.
Земляника подходит для различных заготовок: варенья, компотов, сушки и замораживания. Для упрощения процесса заготовки можно использовать морозильные камеры. Рекомендуется хранить ягоды небольшими порциями, чтобы зимой легко готовить из них варенье.
Например, можно сделать варенье "Пятиминутка" с минимальной термической обработкой, что помогает сохранить витамины.
Земляни́ка анана́сная или земляни́ка садо́вая, земляни́ка крупнопло́дная (лат. Fragária × ananássa), — многолетнее травянистое растение рода Земляника семейства Розовых.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?