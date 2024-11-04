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Секреты сбора земляники: когда и как не упустить урожай

2:37
Садоводство

Короткие ночи и длинные дни приносят наилучшие условия для созревания земляники. Это время сбора урожая становится кульминацией забот о ней. Однако, несмотря на видимую простоту процесса сбора, существуют нюансы, которые нужно учитывать для успешного урожая.

Секреты сбора земляники: когда и как не упустить урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Когда собирать урожай

Сорта садовой земляники, также известной как клубника, имеют разные сроки созревания. Определить полную спелость ягоды можно по внешнему виду: сорта "Крупная урожайная" и "Редгонтлет" могут иметь зеленые кончики, что вводит в заблуждение и заставляет садоводов откладывать сбор.

Необходимо знать, что сорта с темными ягодами лучше собирать в полной спелости, иначе можно упустить их истинный вкус. Сбор лучше проводить утром, когда роса высохла, или вечером. В дождливую погоду ягоды собирать не рекомендуется. В пик сезона сбор следует производить через день, а в начале и конце — раз в 3-4 дня.

Как собирать ягоды

Сбор необходимо проводить вручную, аккуратно отщипывая ягоды с плодоножкой, чтобы не повредить их. Наилучший способ — использовать ножницы для обрезки. На больших плантациях трудоемкий процесс может быть облегчён стульчиками или тележками, а для высокотехнологичного производства применяются специальные комбайны.

Как сохранить урожай

Выбор подходящей тары для сбора играет важную роль. Она должна быть низкой и с вентиляционными отверстиями. Лучше всего подходят деревянные ящики или корзинки, а также решетчатая тара. Важно также сразу сортировать ягоды по качеству, отбраковывая поврежденные и гнилые плоды.

Улучшение качества ягод

Выбор сорта является важным этапом. У каждого сорта есть свои особенности, и необходимо учитывать условия их роста. Например, сорта с длинными цветоносами облегчают сбор урожая. Мульчирование помогает сохранить ягоды и защитить от грязи и вредителей.

Заготовка ягод

Земляника подходит для различных заготовок: варенья, компотов, сушки и замораживания. Для упрощения процесса заготовки можно использовать морозильные камеры. Рекомендуется хранить ягоды небольшими порциями, чтобы зимой легко готовить из них варенье.

Например, можно сделать варенье "Пятиминутка" с минимальной термической обработкой, что помогает сохранить витамины.

Уточнения

Земляни́ка анана́сная или земляни́ка садо́вая, земляни́ка крупнопло́дная (лат. Fragária × ananássa), — многолетнее травянистое растение рода Земляника семейства Розовых.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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