Зелень на зиму: как сохранить аромат и вкус свежих трав

Петрушка, укроп и сельдерей представляют собой пряные травы, которые прекрасно дополняют множество блюд, придавая им особый вкус, аромат и пикантность. С окончанием сезона свежей зелени наступает время позаботиться о зимнем витаминном рационе и запасах любимых трав.
Приобрести свежую зелень возможно в любое время года, однако тепличные варианты не могут сравниться с огородными по аромату и вкусу. К тому же, цены на зелень вне сезона достаточно высоки. Поэтому актуальными становятся способы заготовки трав на зиму.
Зелень можно заготовить несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества. Ниже представлены варианты заготовки пряных трав на зиму.
Сушка — это один из простых и доступных способов сохранить ароматные травы. Этот метод позволяет максимально сохранить полезные свойства зелени, хотя и требует времени. Сушить зелень можно на открытом воздухе или с помощью бытовых приборов: дегидратора, электросушилки, духовки или микроволновки.
Заморозка — это наиболее популярный и эффективный способ заготовки зелени. Этот метод позволяет сохранить цвет и витамины трав.
Засолка также позволяет сохранить вкус и аромат зелени. Для этого зелень тщательно моется, рубится и смешивается с солью, а затем расфасовывается по банкам и хранится в прохладном месте.
Законсервировать зелень можно различными способами, что позволяет сохранить ее на длительный срок. Для этого зелень помещается в подготовленные банки с рассолом, после чего стерилизуется.
Маринование является отличной альтернативой консервированию. Травы могут быть заготовлены с добавлением масла или уксуса, что придаст им особый вкус.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
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