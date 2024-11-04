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Зелень на зиму: как сохранить аромат и вкус свежих трав

3:02
Садоводство

Петрушка, укроп и сельдерей представляют собой пряные травы, которые прекрасно дополняют множество блюд, придавая им особый вкус, аромат и пикантность. С окончанием сезона свежей зелени наступает время позаботиться о зимнем витаминном рационе и запасах любимых трав.

Зелень на зиму: как сохранить аромат и вкус свежих трав
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Приобрести свежую зелень возможно в любое время года, однако тепличные варианты не могут сравниться с огородными по аромату и вкусу. К тому же, цены на зелень вне сезона достаточно высоки. Поэтому актуальными становятся способы заготовки трав на зиму.

Способы заготовки зелени

Зелень можно заготовить несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества. Ниже представлены варианты заготовки пряных трав на зиму.

Сушка

Сушка — это один из простых и доступных способов сохранить ароматные травы. Этот метод позволяет максимально сохранить полезные свойства зелени, хотя и требует времени. Сушить зелень можно на открытом воздухе или с помощью бытовых приборов: дегидратора, электросушилки, духовки или микроволновки.

  • Сушка на свежем воздухе: Веточки зелени очищаются от пожелтевших и поврежденных, промываются под водой и раскладываются на полотенце. Затем их сушат целиком или рублеными.
  • Сушка в дегидраторе: Тщательно подготовленные свежие травы помещаются в дегидратор при минимальной температуре, чтобы сохранить витамины.
  • Сушка в духовке: Измельченная или целая зелень выкладывается на противень и сушится в духовке при температуре 40 °C, с приоткрытой дверцей.
  • Сушка в микроволновке: Промытую и обсушенную зелень помещают в микроволновку на 3-6 минут, проверяя готовность.

Заморозка

Заморозка — это наиболее популярный и эффективный способ заготовки зелени. Этот метод позволяет сохранить цвет и витамины трав.

  • Заморозка сухим способом: Травы перебираются, моются и сушатся, затем рубятся и помещаются в пакеты или контейнеры для заморозки.
  • Заморозка в воде (или масле): Зелень рубится, обдается кипятком и помещается в формы для льда с добавлением воды или масла, после чего замораживается.

Засолка

Засолка также позволяет сохранить вкус и аромат зелени. Для этого зелень тщательно моется, рубится и смешивается с солью, а затем расфасовывается по банкам и хранится в прохладном месте.

Консервация

Законсервировать зелень можно различными способами, что позволяет сохранить ее на длительный срок. Для этого зелень помещается в подготовленные банки с рассолом, после чего стерилизуется.

Маринование

Маринование является отличной альтернативой консервированию. Травы могут быть заготовлены с добавлением масла или уксуса, что придаст им особый вкус.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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