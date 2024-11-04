Как продлить сезон сбора малины и ежевики до самой осени

Ягоды из собственного сада могут радовать до самой осени. Правильно подобранные сорта малины и ежевики позволяют значительно продлить сезон сбора урожая.

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Малина отличается легкостью в уходе и небольшими размерами, что делает ее идеальной для небольших садов и горшков. При выборе сорта важно учитывать не только вкусовые качества, но и устойчивость растений к распространенным болезням, например, пурпурной пятнистости и серой плесени.

Оптимальное время для посадки малины — осень, когда почва еще теплая и сухая. В случае угрозы ранних заморозков, посадку лучше перенести на весну. Рекомендуется выбирать саженцы с хорошо развитыми корнями.

Малина лучше всего растет на легких супесчаных и суглинистых почвах с хорошей водопроницаемостью. Необходимо ежегодно подкармливать кустарник органическими удобрениями.

Летнюю малину следует высаживать на солнечном участке с рыхлой, богатой гумусом почвой и подвязывать к проволочной шпалере. Обрезку проводят в середине лета после сбора урожая, удаляя двулетние ветви, а на однолетних оставляя 8-10 стеблей на метр. Слабые побеги необходимо вырезать у самого основания.

Сбор урожая малины делится на летний и осенний. Летние ягоды собирают в июне и июле, а осенние — на однолетних побегах, появившихся весной. Ремонтантная малина плодоносит дважды за сезон: в первый год с августа по октябрь — на однолетних, а на следующий год — и на двулетних ветвях. Для этого необходимо соблюдать правила обрезки.

Что касается ежевики, новейшие пряморастущие сорта обладают малым количеством шипов, что облегчает уход. Ежевика более морозостойка, но для нее также рекомендуется выбирать защищенные от ветра и хорошо прогреваемые солнечные места. Посаженные ранние и поздние сорта, такие как "Navaho" и "Loch Тау", обеспечивают продолжительный сбор ягод.

Следует обратить внимание на необходимость полива, особенно в период созревания. Мульчирование почвы поможет сохранить влагу.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

