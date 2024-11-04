Опасные маки: узнайте, какие сорта лучше не сажать

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Маки привлекают внимание своим великолепием и красотой, однако среди них имеются виды, запрещенные к выращиванию в частных садах. Эти растения известны своими яркими цветами, которые могут быть как крупными, так и мелкими, простыми или махровыми, а также в разнообразной цветовой гамме.

Фото: https://www.flickr.com/photos/40948266@N04/12190335083/ by Björn S..., CC BY-SA 2.0

Следует отметить, что опиумный мак (Papaver somniferum) и его родственные виды, такие как мак щетинконосный (P. setigerum), мак прицветниковый (P. bracteatum) и мак восточный (P. orientale), не должны выращиваться в саду из-за содержащихся в них наркотических и психотропных веществ. Крупные семенные коробочки указывают на рискованные растения, поэтому лучше избегать их.

Для создания красивого цветника с маками можно выбрать из более чем 100 видов, только некоторые из которых запрещены. Однолетний мак-самосейка (P. rhoeas) станет идеальным выбором для природных посадок, цветя с июня до осени. Менее известными, но также привлекательными являются мак измененный (P. commutatum) и мак павлиний (P. pavoninum).

Среди многолетних маков выделяется мак голостебельный (P. nudicaule), который радует цветением с мая до поздней осени. Его цветки могут быть махровыми или простыми, а их диаметр варьируется от 2,5 до 10 см.

Маки предпочитают солнечные участки и холодостойки, что позволяет высевать семена в открытый грунт весной или осенью. Эти растения не требуют особого ухода — достаточно рыхления, прополки и полива в засушливые периоды. Они хорошо реагируют на удобрения, что способствует яркости и размеру цветов.

Из-за особенностей корневой системы маки плохо переносят пересадку, поэтому семена следует высевать сразу в цветник.

Уточнения

Мак (лат. Papáver) — род травянистых растений семейства Маковые (Papaveraceae).

