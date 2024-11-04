Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмир Кустурица снимет свою версию романа Достоевского Преступление и наказание
Ролан Быков в юности зарабатывал на жизнь предсказаниями, которые сбывались
Диетолог развеял миф о пользе зелёного чая для сжигания жира
На выход: россиянина депортировали из Турции за фото в метро
В России может появиться лотерея для новорождённых
Как восстановить ногти после гель-лака: советы нейл-мастера
Автопилот Tesla не заметил препятствие: ДТП с участием оленёнка
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Учёные объяснили библейское чудо с рыбой природным явлением

Как сохранить капусту до весны: лучшие советы и секреты

3:11
Садоводство

Белокочанная капуста — привычный продукт на большинстве столов, однако сохранить ее свежей до весны — задача не из легких. Для успешного хранения необходимы подходящие сорта, качественная агротехника и тщательная подготовка условий. Капусту часто консервируют, однако многие сорта способны храниться и в свежем виде.

Как сохранить капусту до весны: лучшие советы и секреты
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Подходящие сорта для хранения

Для длительного хранения больше всего подходят среднепоздние и позднеспелые сорта. Среднепоздние, такие как "Подарок" и "Доброводская", хранятся до 6-8 месяцев. К позднеспелым сортам относятся "Белоснежка", "Амагер", "Каменная голова" — они хорошо переносят долгую зимовку и даже со временем становятся вкуснее. Популярны и гибриды: "Мегатон F1", "Крюмон F1" и другие.

Условия выращивания и влияние на лежкость

На качество хранения влияет не только сорт, но и условия выращивания. Лучше всего хранятся кочаны, выращенные на суглинистых почвах. Обилие осадков, избыток азотных удобрений и ошибки в севообороте могут привести к разрыхлению и растрескиванию капусты, что ухудшает ее хранение. Для повышения лежкости рекомендуется увеличить долю фосфорно-калийных удобрений.

Подготовка к хранению

Сбор капусты рекомендуется начинать при температуре от +2 до +8°С. Перед хранением кочаны сортируют, отбирая только плотные и зрелые экземпляры, избегая поврежденных и треснувших.

Оптимальные условия хранения

Температурный режим для капусты составляет от -1 до +1°С при влажности 85-95%. Хранить урожай можно в подвале, погребе, кладовой, холодильнике, на балконе, в траншее или специальном контейнере. При этом важно регулярно проверять помещение на наличие грибков и плесени.

Способы хранения

Наиболее распространены методы хранения в ящиках, на полках, в песке или на весу. Каждый метод имеет свои преимущества: так, обертывание кочанов в бумагу или полиэтилен защищает их от конденсата и уменьшает риск загнивания.

В холодильнике капусту хранят в зоне свежести, при необходимости меняя бумагу для сохранения сухости. На балконах используют утепленные ящики. Оригинальные методы, такие как глиняная "шубка" или подвешивание кочанов, также способствуют продлению хранения.

Болезни капусты

На длительном хранении капуста подвержена серой и мягкой гнили. Чаще всего заболевания возникают из-за нарушений условий хранения или повреждений кочанов. Перед закладкой на хранение рекомендуется припудрить кочаны мелом или гашеной известью — это помогает избежать болезней.

Обработка некондиции

Капусту, не пригодную для хранения, используют для консервирования или приготовления свежих блюд.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Наука и техника
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти Аудио 
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Еда и рецепты
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Последние материалы
Как сохранить капусту до весны: лучшие советы и секреты
Диетолог развеял миф о пользе зелёного чая для сжигания жира
На выход: россиянина депортировали из Турции за фото в метро
В России может появиться лотерея для новорождённых
Как восстановить ногти после гель-лака: советы нейл-мастера
Автопилот Tesla не заметил препятствие: ДТП с участием оленёнка
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Учёные объяснили библейское чудо с рыбой природным явлением
Российская теннисистка одержала победу на турнире в Гонконге
Стильные шторы для гостиной: топ вариантов 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.