Мятное варенье, ликёр и квас: что ещё сделать с мятой на даче

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мяту перечную часто добавляют в чай, чтобы придать ему освежающий вкус и аромат. Такой напиток особенно популярен в зимний период, когда важно поддерживать здоровье в условиях простуды: чай с мятой можно пить горячим или вдыхать его ароматный пар.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Однако, кроме чая, существует множество других способов использования мяты, которые остаются менее известными.

Мятное варенье — одно из возможных лакомств. Для его приготовления понадобятся свежие мятные листья, лимоны, вода и сахар. Мелко нарезанные листья и лимоны заливают водой, кипятят, настаивают и отжимают, после чего добавляют сахар и варят до загустения.

Некоторые предпочитают добавлять пектин или пищевой краситель для желеобразной текстуры и более насыщенного цвета. Это варенье отлично подходит для зимних заготовок.

Мята также эффективна как средство от мышей. Грызуны не любят резких запахов, поэтому мяту можно высаживать на участке или раскладывать её веточки у корней растений. Также эффективен мятный экстракт: его капли на кусочке войлока могут отпугнуть мышей.

Еще один интересный способ использования мяты — натуральная зубная паста. Для её создания потребуется масло мяты, сода, соль и глицерин. Такая паста может стать отличной альтернативой при отсутствии покупной.

Мяту можно использовать и в качестве освежителя воздуха. Ароматные мятные листья, смешанные с лепестками роз и других цветов, придадут комнате свежий запах. А для ковров создается простая смесь соды и мятных листьев, которую нужно рассыпать, оставить на час и затем пропылесосить.

Для праздничного настроения можно приготовить мятный ликёр. Листья мяты настаивают на алкоголе, а затем добавляют сироп для создания необычного напитка. Подавать его можно как в чистом виде, так и добавляя в коктейли.

Любителям освежающих напитков может подойти мятный квас. Для его приготовления мяту заливают кипятком и настаивают в течение трёх дней. Процеженный напиток сохраняет натуральный вкус и аромат мяты.

Необычное использование мяты — мятный лёд. Его можно добавлять в воду, лимонад, чай или даже умываться. Мята в составе льда освежает и тонизирует кожу, убирает излишнюю жирность, а также помогает поддерживать кожу в тонусе.

Эти рецепты доказывают, что мята может стать не только украшением чая, но и ценным компонентом в кулинарии, косметике и быту. Выращивать мяту или покупать её в любое время года — совсем несложно, поэтому каждый может выбрать себе подходящий способ её использования.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

