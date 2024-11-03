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Как вырастить лук-порей: секреты высокой урожайности и нежного вкуса

2:07
Садоводство

Лук-порей, часто встречающийся в магазинах, остается менее популярным для выращивания в огородах. При этом он существенно превосходит репчатый лук по урожайности, а его ложный стебель обладает деликатным, слегка острым вкусом, который отлично подходит для различных блюд: салатов, супов, закусок и соусов.

Как вырастить лук-порей: секреты высокой урожайности и нежного вкуса
Фото: commons.wikimedia.org by Bi-frie, CC BY 3.0

Жемчужный лук, как его еще называют, богат витаминами C, B, A, PP и микроэлементами — железом, кальцием, магнием и фосфором.

Выращивание порея требует соблюдения ряда условий, но не так сложно, как может показаться. В регионах с умеренным климатом порей обычно выращивают через рассаду, высаживая семена в середине марта, чтобы получить урожай к осени.

Световой день для рассады должен составлять 10-12 часов, а после появления ростков необходимо поддерживать температуру около +17…+20 °С днем и +10…+12 °С ночью. Подросшую рассаду высаживают в открытый грунт, соблюдая расстояние между рядами в 40 см и регулярно окучивая растения для формирования длинного белого стебля.

Порей требователен к питательности почвы, поэтому перед высадкой почву стоит заправить компостом, а летом — подкармливать органическими растворами. Убирают урожай в сентябре-октябре, а для хранения лук прикопывают в песок при температуре 0…+1 °С. В южных регионах возможен и безрассадный способ выращивания, при этом посев производится в июне прямо в грунт.

Для защиты порея от луковой моли, рассаду накрывают легким нетканым материалом. Чтобы избежать ржавчины, важно не высаживать порей на одном и том же месте чаще одного раза в четыре года. Семена для следующего сезона можно собрать самостоятельно, оставив часть растений на второй год для цветения и последующего сбора посевного материала.

Уточнения

Лук-поре́й или жемчу́жный лук  — овощ, культивар лука виноградного (Allium ampeloprasum); двулетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Alliaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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