Как вырастить вишню с высокими урожаями: простые советы для садоводов

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вишня, одна из самых популярных плодовых культур в России, давно занимает особое место в садоводстве, в культуре и даже искусстве, олицетворяя собой устойчивость и неприхотливость. На протяжении веков вишня обыкновенная оставалась главной косточковой культурой средней полосы, благодаря своей высокой зимостойкости.

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Деревья и цветочные почки вишни переносят даже суровые зимы, выживая при понижениях температуры до -40°C.

Легкость размножения — одно из важных достоинств вишни. Поросль можно выкопать и пересадить, что было особенно полезно крестьянам, избавляя их от необходимости покупать дорогие саженцы.

Корнесобственные деревья также более выносливы, поскольку, вымерзнув до корневой шейки, они способны быстро восстанавливаться. Народная селекция за 500 лет создала известные сорта, такие как 'Владимирская' и 'Любская'.

Однако у вишни есть и проблемы. Среди них — нерегулярная урожайность и слабая устойчивость к болезням. Низкая и нерегулярная урожайность характерна для большинства старых и безымянных деревенских сортов. Некоторые из них обильно цветут весной, но завязь опадает, едва успевая развиться.

Даже сорт 'Владимирская' стабильно плодоносит только в определенных условиях, требуя присутствия в саду других сортов-опылителей. Важно отметить, что позднее, в XX веке, стало понятно, что вишня обыкновенная возникла как гибрид степной вишни и черешни, что и стало причиной проблемы опыления и самобесплодности у некоторых сортов.

Самоплодные сорта, такие как 'Любская', способны завязывать плоды собственной пыльцой и ежегодно приносят стабильные урожаи. Именно благодаря своей урожайности и зимостойкости 'Любская' стала популярным выбором для посадки.

Её ягоды — крупные и темно-красные, с терпким вкусом, идеально подходящим для компотов и варенья. Современные селекционеры вывели новые сорта, такие как 'Молодежная', 'Булатниковская' и 'Загорьевская-2', которые отличаются улучшенными вкусовыми качествами и созревают чуть раньше.

Проблема устойчивости к болезням стала актуальной для вишневых садов средней полосы в последние 50 лет. Основные угрозы — это коккомикоз и монилиоз. Первый поражает листья, особенно в теплое и влажное лето, приводя к их раннему опадению.

Монилиоз вызывает усыхание ветвей, придавая им вид обожженных, что вводит садоводов в заблуждение, заставляя их думать о последствиях химических дождей или морозов. Бороться с этими болезнями можно путем обрезки пораженных ветвей и использованием медьсодержащих фунгицидов. Также рекомендуется выращивание устойчивых сортов, таких как 'Тургеневка', 'Шоколадница' и 'Норт Стар'.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

