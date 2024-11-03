Удобрение для рассады из кефира: секрет богатого урожая

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Применение жидких удобрений для подкормки корней и опрыскивания листьев — эффективный способ улучшить питание растений. Одним из таких средств для рассады паслёновых, включая перцы и томаты, является кефирная подкормка.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Почему кефир?

Кефир богат кальцием, магнием, фосфором, а также комплексом микроэлементов и витаминов. Кроме того, молочнокислые бактерии, содержащиеся в кефире, способствуют развитию полезной микрофлоры в почве. Полив рассады таким раствором улучшает способность корней эффективно поглощать питательные вещества.

Как приготовить удобрение?

Всё, что понадобится, — отстоянная вода комнатной температуры и кефир любой жирности. Вместо кефира можно использовать натуральный йогурт без добавок или молочную сыворотку. Соотношение: на 900 мл воды берётся 100 мл кисломолочного продукта. Подкормку вносят каждые 10 дней под корень.

Опрыскивание листьев

В дополнение к корневой подкормке можно проводить листовую, распыляя раствор с помощью распылителя с мелкодисперсной насадкой. Опрыскивание проводят утром или вечером.

По словам огородников, регулярное использование такой подкормки способствует формированию мощной корневой системы, укреплению стебля и развитию здоровой вегетативной массы.

Желаем вам крепкой и здоровой рассады томатов и перцев!

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

