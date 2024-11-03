Как разрезание картошки может утроить ваш урожай

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Есть один проверенный способ, которым многие огородники пользуются, чтобы значительно повысить урожай картофеля. Говорят, что нарезка клубней перед посадкой позволяет увеличить сбор в три раза.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Как правильно подготовить клубни

Нарезать картошку следует непосредственно перед посадкой, иначе она может пересохнуть. Места срезов обязательно нужно обработать древесной золой. Это помогает предотвратить заражение и способствует быстрому укоренению.

Крупные клубни можно разрезать на 3-4 части, хотя чаще всего используют средние по размеру клубни. Но мелкие клубни и слишком тонкие нарезки использовать не стоит, так как это приведёт к слабому урожаю.

Этот метод особенно хорош для посадки нового сорта. В стандартных ситуациях обработка клубней занимает больше времени, но результат по урожайности сопоставим с традиционным способом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

