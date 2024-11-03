Есть один проверенный способ, которым многие огородники пользуются, чтобы значительно повысить урожай картофеля. Говорят, что нарезка клубней перед посадкой позволяет увеличить сбор в три раза.
Как правильно подготовить клубни
Нарезать картошку следует непосредственно перед посадкой, иначе она может пересохнуть. Места срезов обязательно нужно обработать древесной золой. Это помогает предотвратить заражение и способствует быстрому укоренению.
Крупные клубни можно разрезать на 3-4 части, хотя чаще всего используют средние по размеру клубни. Но мелкие клубни и слишком тонкие нарезки использовать не стоит, так как это приведёт к слабому урожаю.
Этот метод особенно хорош для посадки нового сорта. В стандартных ситуациях обработка клубней занимает больше времени, но результат по урожайности сопоставим с традиционным способом.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".