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Как разрезание картошки может утроить ваш урожай

0:59
Садоводство

Есть один проверенный способ, которым многие огородники пользуются, чтобы значительно повысить урожай картофеля. Говорят, что нарезка клубней перед посадкой позволяет увеличить сбор в три раза.

Как разрезание картошки может утроить ваш урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Как правильно подготовить клубни

Нарезать картошку следует непосредственно перед посадкой, иначе она может пересохнуть. Места срезов обязательно нужно обработать древесной золой. Это помогает предотвратить заражение и способствует быстрому укоренению.

Крупные клубни можно разрезать на 3-4 части, хотя чаще всего используют средние по размеру клубни. Но мелкие клубни и слишком тонкие нарезки использовать не стоит, так как это приведёт к слабому урожаю.

Этот метод особенно хорош для посадки нового сорта. В стандартных ситуациях обработка клубней занимает больше времени, но результат по урожайности сопоставим с традиционным способом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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