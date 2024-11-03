Растения-захватчики, о которых стоит знать каждому садоводу

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Существует множество растений, обладающих невероятной жизненной силой и способных вытеснить другие культуры. Если такие виды появятся на вашем участке, избавление от них станет настоящей проблемой.

Фото: commons.wikimedia.org by Taken by Fanghong, CC BY-SA 3.0

Зная, как они выглядят, вы сможете предотвратить их появление в своём саду.

Малина тибетская (розолистная)

Эту малину легко узнать по крупным одиночным ягодам с лёгкой кислинкой, которые вполне подходят для варенья. Привлекательный внешний вид делает её ещё более заманчивой для садоводов, что, в свою очередь, помогает растению незаметно занять территорию.

Но несмотря на её декоративность, тибетская малина невероятно агрессивна. Раз посадив её, вы можете пожалеть об этом, ведь она быстро завоёвывает всё пространство.

Рябинник рябинолистный

Похожий на астильбу, рябинник часто используется для украшения участка. Однако его способность вытеснять другие растения и образовывать плотные заросли делает его нежеланным гостем. Представьте себе: рябинник рябинолистный настолько силён, что может пробиваться даже сквозь асфальт и бетон. Это доказывает, насколько трудно его удалить.

Горец сахалинский

Этот гигантский куст с многочисленными побегами и обильными соцветиями, привлекающими пчёл, когда-то использовали как кормовую культуру. Сегодня его всё чаще применяют в декоративном садоводстве, ведь он действительно украшает участок. Однако вывести его потом почти невозможно — процесс потребует огромных усилий.

Уточнения

Горе́ц пе́речный или Водяно́й пе́рец (лат. Persicária hydropíper) — вид травянистых растений рода Персикария (Persicaria) семейства Гречишные (Polygonaceae), встречается в умеренном и тропическом климате Северного полушария.



Ряби́нник или дрозд-рябинник (лат. Turdus pilaris), — распространённый вид европейских дроздов.

