Можно ли высаживать гортензии рядом с хвойными

Чтобы сад выглядел гармонично и привлекательно, важно продумать план посадок заранее. Растения должны не только визуально сочетаться, но и не мешать друг другу развиваться.
Многие садоводы любят эффектные гортензии и часто хотят посадить их рядом с хвойными растениями. Эта пара действительно выглядит красиво, и, как оказалось, гортензии и хвойные можно успешно выращивать рядом.
Отличным вариантом станет соседство гортензий с туями: туи можно высадить на заднем плане, а гортензии расположить ближе к переднему, создавая идеальные условия для их роста.
Гортензии также прекрасно сочетаются с можжевельниками. Различные сорта можжевельника добавят текстуры и стиля, и этот дуэт будет смотреться впечатляюще.
Хвойные и гортензии можно располагать в одном ряду, однако для гортензий важно сохранять расстояние около двух метров для их комфортного роста.
Кроме туи и можжевельника, можно рассмотреть компактные виды ели или карликовые сосны, которые будут отлично вписываться в общий ансамбль и дополнят эстетическое оформление сада.
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".