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Можно ли высаживать гортензии рядом с хвойными

1:12
Садоводство

Чтобы сад выглядел гармонично и привлекательно, важно продумать план посадок заранее. Растения должны не только визуально сочетаться, но и не мешать друг другу развиваться.

Можно ли высаживать гортензии рядом с хвойными
Фото: commons.wikimedia.org by Leonardo Sakaki, CC BY-SA 4.0

Многие садоводы любят эффектные гортензии и часто хотят посадить их рядом с хвойными растениями. Эта пара действительно выглядит красиво, и, как оказалось, гортензии и хвойные можно успешно выращивать рядом.

Отличным вариантом станет соседство гортензий с туями: туи можно высадить на заднем плане, а гортензии расположить ближе к переднему, создавая идеальные условия для их роста.

Гортензии также прекрасно сочетаются с можжевельниками. Различные сорта можжевельника добавят текстуры и стиля, и этот дуэт будет смотреться впечатляюще.

Хвойные и гортензии можно располагать в одном ряду, однако для гортензий важно сохранять расстояние около двух метров для их комфортного роста.

Кроме туи и можжевельника, можно рассмотреть компактные виды ели или карликовые сосны, которые будут отлично вписываться в общий ансамбль и дополнят эстетическое оформление сада.

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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