Клюква — многолетнее растение, которое приносит не только вкусные, но и полезные ягоды, богатые витаминами. Если есть желание, её можно вырастить на собственном участке. Клюква неприхотлива, и основное требование — солнечное место с уровнем кислотности почвы от 3,5 до 5 рН.
Опытные садоводы, которые уже не первый год получают урожай клюквы, рекомендуют высаживать её на приподнятые грядки. Перед посадкой почву нужно взрыхлить плоскорезом. Лунки заполняют рыхлым низинным торфом с добавлением минеральных удобрений, подходящих для кислотолюбивых растений, таких как гортензии и голубика.
Если используются саженцы с закрытой корневой системой, перед тем как извлечь их из упаковки, стоит слегка обжать стаканчик по периметру. Это поможет избежать повреждения корней. После этого аккуратно разделите корни и поместите растение в подготовленную лунку, не заглубляя слишком глубоко.
Важно учитывать расстояние: саженцы располагают на расстоянии 30–35 см от краёв грядки. После посадки почву вокруг клюквы уплотняют и обильно поливают, а вечером опрыскивают раствором адаптогена для лучшей приживаемости.
Мульчирование — обязательный этап ухода за клюквой. Покрыв корневую зону хвойными древесными остатками, можно защитить её от морозов, болезней и вредителей. В качестве дополнительной защиты осенью подсыпают мох сфагнум, который сохраняет тепло и влажность в почве.
Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".