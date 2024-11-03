Как посадить клюкву на своем участке

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клюква — многолетнее растение, которое приносит не только вкусные, но и полезные ягоды, богатые витаминами. Если есть желание, её можно вырастить на собственном участке. Клюква неприхотлива, и основное требование — солнечное место с уровнем кислотности почвы от 3,5 до 5 рН.

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Опытные садоводы, которые уже не первый год получают урожай клюквы, рекомендуют высаживать её на приподнятые грядки. Перед посадкой почву нужно взрыхлить плоскорезом. Лунки заполняют рыхлым низинным торфом с добавлением минеральных удобрений, подходящих для кислотолюбивых растений, таких как гортензии и голубика.

Если используются саженцы с закрытой корневой системой, перед тем как извлечь их из упаковки, стоит слегка обжать стаканчик по периметру. Это поможет избежать повреждения корней. После этого аккуратно разделите корни и поместите растение в подготовленную лунку, не заглубляя слишком глубоко.

Важно учитывать расстояние: саженцы располагают на расстоянии 30–35 см от краёв грядки. После посадки почву вокруг клюквы уплотняют и обильно поливают, а вечером опрыскивают раствором адаптогена для лучшей приживаемости.

Мульчирование — обязательный этап ухода за клюквой. Покрыв корневую зону хвойными древесными остатками, можно защитить её от морозов, болезней и вредителей. В качестве дополнительной защиты осенью подсыпают мох сфагнум, который сохраняет тепло и влажность в почве.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

