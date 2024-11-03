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Как посадить клюкву на своем участке

1:42
Садоводство

Клюква — многолетнее растение, которое приносит не только вкусные, но и полезные ягоды, богатые витаминами. Если есть желание, её можно вырастить на собственном участке. Клюква неприхотлива, и основное требование — солнечное место с уровнем кислотности почвы от 3,5 до 5 рН.

Как посадить клюкву на своем участке
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

Опытные садоводы, которые уже не первый год получают урожай клюквы, рекомендуют высаживать её на приподнятые грядки. Перед посадкой почву нужно взрыхлить плоскорезом. Лунки заполняют рыхлым низинным торфом с добавлением минеральных удобрений, подходящих для кислотолюбивых растений, таких как гортензии и голубика.

Если используются саженцы с закрытой корневой системой, перед тем как извлечь их из упаковки, стоит слегка обжать стаканчик по периметру. Это поможет избежать повреждения корней. После этого аккуратно разделите корни и поместите растение в подготовленную лунку, не заглубляя слишком глубоко.

Важно учитывать расстояние: саженцы располагают на расстоянии 30–35 см от краёв грядки. После посадки почву вокруг клюквы уплотняют и обильно поливают, а вечером опрыскивают раствором адаптогена для лучшей приживаемости.

Мульчирование — обязательный этап ухода за клюквой. Покрыв корневую зону хвойными древесными остатками, можно защитить её от морозов, болезней и вредителей. В качестве дополнительной защиты осенью подсыпают мох сфагнум, который сохраняет тепло и влажность в почве.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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