4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Наступил ноябрь — время, когда садоводы завершают подготовку участка к зиме. Однако подготовка касается не только растений: особое внимание стоит уделить компостной куче. Чтобы процессы компостирования не замедлились даже в морозы, важно соблюсти несколько рекомендаций.

Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0

Утепление компоста Для защиты от холода компостную кучу накрывают соломой или опилками. Этот слой должен быть не менее 15 см, чтобы эффективно удерживать тепло.

Добавление новых материалов

Осенью в компостный ящик обязательно добавляют свежую органику, такую как кухонные отходы, навоз или листья. Эти материалы помогут поддерживать необходимую температуру для разложения.

Переворачивание массы

Перемешивание компоста перед зимовкой насыщает его кислородом, что способствует разложению и активному процессу компостирования.

Расположение ящика

Чтобы компост прогревался на солнце, его ставят в место с прямыми солнечными лучами. Зимовать в тени компосту не следует, иначе процесс замедлится.

При правильной подготовке даже зимой компост продолжит свою "работу", и к весне садоводы получат качественное удобрение.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.



