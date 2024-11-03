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Секреты садоводов, как вырастить лимонное дерево

0:50
Садоводство

Как вырастить лимон

Чтобы посадить лимон, выберите самое теплое место в вашем саду. Там должно быть много солнца. Убедитесь, что рядом с лимонным деревом нет сквозняков.

Секреты садоводов, как вырастить лимонное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, CC BY 2.0

Лимонное дерево не требует особого ухода. Растение нуждается в обильном поливе в период вегетации. Кроме того, лимонному дереву нужны подкормки азотными удобрениями.

Как правило, обрезка необходима в редких случаях, например, если есть желтые листья или для коррекции формы дерева.

Какую почву выбрать для лимонного дерева

Выберите хорошо дренированную, питательную почву для вашего лимонного дерева. Растение лучше всего растет в почве с pH от 5,5 до 6,5. 

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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