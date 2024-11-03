Секреты садоводов, как вырастить лимонное дерево

Чтобы посадить лимон, выберите самое теплое место в вашем саду. Там должно быть много солнца. Убедитесь, что рядом с лимонным деревом нет сквозняков.
Лимонное дерево не требует особого ухода. Растение нуждается в обильном поливе в период вегетации. Кроме того, лимонному дереву нужны подкормки азотными удобрениями.
Как правило, обрезка необходима в редких случаях, например, если есть желтые листья или для коррекции формы дерева.
Выберите хорошо дренированную, питательную почву для вашего лимонного дерева. Растение лучше всего растет в почве с pH от 5,5 до 6,5.
Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".