Какие растения нужны в саду для дренажа: названы лучшие варианты

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какие растения помогают осушать сад

Водяной ирис может помочь улучшить дренаж почвы в саду. Это растение терпимо к большому количеству воды в почве. Благодаря этому ирис будет впитывать лишнюю влагу в вашем саду, что поможет избежать переувлажнения садовой почвы. Дело в том, что растение имеет плотную и мочковатую корневую систему, которая впитывает большое количество влаги.

Фото: commons.wikimedia.org by Roburq, CC BY-SA 3.0

Таким образом, водный ирис поможет вам стабилизировать уровень влаги в саду. Кроме того, цветок выглядит красиво и не требует особого ухода.

Выращивание ландыша также поможет вам справиться с проблемой. Это красивое растение значительно улучшит дренаж почвы в саду. Дело в том, что ландыш устойчив к сырым местам в саду.

Таким образом, растение поможет устранить лишнюю воду и украсить ваш сад. Кроме того, вы можете украсить затененные участки вашего сада с помощью этого белого цветка. Растение в саду будет поддерживать оптимальный уровень влажности.

Уточнения

Ла́ндыш ма́йский (лат. Convallária majális) — вид травянистых цветковых растений, распространённый в регионах с умеренным климатом Северного полушария.

