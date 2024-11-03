Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему борщ вместо красного получился оранжевым
Глобальное потепление "съело" остров: в России исчезла территория площадью 53 гектара
Синкансэн будет ездить без машиниста: Япония планирует испытать автономные скоростные поезда в 2028 году
Рекордный импорт из России: Грузия увеличила закупки российского газа в 2024 году
Врач рассказал, когда режим рециркуляции воздуха в автомобиле опасен для жизни
Штраф в 600 тысяч рублей за продажу зажигалок детям. Госдума РФ планирует рассмотреть новый законопроект
Исследование: как богатство и интеллект защищают мозг
Интересные факты о домашних питомцах, которые вы точно не знали
Как сделать голубцы идеальными: секреты выбора капусты и начинки

Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы

1:31
Садоводство

В погребе часто создаются условия, идеальные для размножения плесневых грибков из-за повышенной влажности. Чтобы избавиться от излишков влаги, можно воспользоваться несколькими проверенными методами.

Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы
Фото: commons.wikimedia.org by Brian Stansberry, CC BY 3.0

Опилки и картон

Расставьте картонные коробки по всему погребу, застелите пол картоном и посыпьте поверхность опилками. Эти материалы будут поглощать влагу из воздуха. Как только опилки и картон пропитаются, их нужно заменить: лучше всего отправить использованные материалы в компост, где они принесут дополнительную пользу.

Древесная зола

Сухая древесная зола из печи прекрасно впитывает влагу благодаря высокому содержанию силикатов. Поставьте ведро с золой в погреб — когда ведро станет тяжелым, значит, зола набрала влагу. В этом случае ее можно использовать для удобрения, разбросав прямо по снегу на огороде.

Белые силикатные кирпичи

Силикатные кирпичи также подойдут для борьбы с влажностью: их можно размещать в погребе, а после того, как они впитают влагу, вынести и просушить, чтобы использовать повторно.

Негашеная известь

Этот способ требует осторожности, так как негашеная известь может быть опасной при контакте с кожей или глазами. Поместите половину ведра извести в погребе в недоступном для детей и домашних животных месте. Известь быстро впитает излишки влаги, улучшив микроклимат погреба.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу
Домашние животные
Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Последние материалы
Хотите идеальные маринованные огурцы? Просто запомните "3-6-9"
"Общеевропейское сотрудничество" стало "европейскими проблемами". МИД России переименовал департамент
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники
Кофейный бум: в сентябре Япония экспортировала в Россию в шесть раз больше кофе, чем в августе
Спорт сближает людей: в Бразилии организовали спортивные площадки на пляжах Ипанемы
Жену Александра Петрова заподозрили в беременности
ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки
Простые признаки, что почва истощилась и требует замены
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Создаём простор в небольшой гостиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.