Как поддерживать сухость в погребе: практичные советы

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В погребе часто создаются условия, идеальные для размножения плесневых грибков из-за повышенной влажности. Чтобы избавиться от излишков влаги, можно воспользоваться несколькими проверенными методами.

Фото: commons.wikimedia.org by Brian Stansberry, CC BY 3.0

Опилки и картон

Расставьте картонные коробки по всему погребу, застелите пол картоном и посыпьте поверхность опилками. Эти материалы будут поглощать влагу из воздуха. Как только опилки и картон пропитаются, их нужно заменить: лучше всего отправить использованные материалы в компост, где они принесут дополнительную пользу.

Древесная зола

Сухая древесная зола из печи прекрасно впитывает влагу благодаря высокому содержанию силикатов. Поставьте ведро с золой в погреб — когда ведро станет тяжелым, значит, зола набрала влагу. В этом случае ее можно использовать для удобрения, разбросав прямо по снегу на огороде.

Белые силикатные кирпичи

Силикатные кирпичи также подойдут для борьбы с влажностью: их можно размещать в погребе, а после того, как они впитают влагу, вынести и просушить, чтобы использовать повторно.

Негашеная известь

Этот способ требует осторожности, так как негашеная известь может быть опасной при контакте с кожей или глазами. Поместите половину ведра извести в погребе в недоступном для детей и домашних животных месте. Известь быстро впитает излишки влаги, улучшив микроклимат погреба.

Уточнения

По́греб — постоянное помещение для хранения припасов, в частности, сельскохозяйственной продукции.

