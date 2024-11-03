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Простые признаки, что почва истощилась и требует замены

1:07
Садоводство

Качество почвы в горшке напрямую влияет на здоровье растений. Если грунт истощился или утратил свои полезные свойства, его необходимо заменить. Как же понять, что пришло время для обновления почвы?

Простые признаки, что почва истощилась и требует замены
Фото: Own work by Nils E., PDM

Признаки, что пора менять почву

Здоровье растения. Если растение выглядит болезненно, медленно растет или постоянно болеет, пересадка в свежий грунт может помочь восстановить его силы.

Визуальное состояние почвы. Обратите внимание на верхний слой почвы. Если он стал плотным и напоминает корку, это сигнал, что грунт утратил воздушную и водопроницаемую структуру и нуждается в замене.

Запах почвы. Прислушайтесь к своему обонянию: нормальная почва практически не имеет запаха. Но если от грунта исходит неприятный запах, значит, в нем могли начаться процессы гниения или развития вредных микроорганизмов.

Эти простые признаки помогут цветоводам вовремя обновить почву и поддержать здоровье своих растений.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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