Простые признаки, что почва истощилась и требует замены

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Качество почвы в горшке напрямую влияет на здоровье растений. Если грунт истощился или утратил свои полезные свойства, его необходимо заменить. Как же понять, что пришло время для обновления почвы?

Фото: Own work by Nils E., PDM

Признаки, что пора менять почву

Здоровье растения. Если растение выглядит болезненно, медленно растет или постоянно болеет, пересадка в свежий грунт может помочь восстановить его силы.

Визуальное состояние почвы. Обратите внимание на верхний слой почвы. Если он стал плотным и напоминает корку, это сигнал, что грунт утратил воздушную и водопроницаемую структуру и нуждается в замене.

Запах почвы. Прислушайтесь к своему обонянию: нормальная почва практически не имеет запаха. Но если от грунта исходит неприятный запах, значит, в нем могли начаться процессы гниения или развития вредных микроорганизмов.

Эти простые признаки помогут цветоводам вовремя обновить почву и поддержать здоровье своих растений.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

