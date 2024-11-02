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Раскрыты секреты подзимнего посева
1:35
Садоводство

Осень — идеальный сезон для подзимнего посева овощей, который подарит вам ранний и обильный урожай.

Раскрыты секреты подзимнего посева
Фото: commons.wikimedia.org by André Karwath aka Aka, CC BY-SA 2.5

Специалисты рекомендуют сажать семена моркови, свеклы, салата, шпината, укропа, редиса, озимого чеснока, сельдерея, петрушки и лука. Эти холодостойкие растения прекрасно переносят зимние холода и прорастают рано весной.

Но и теплолюбивые культуры, такие как кабачки, тыква и томаты, тоже могут быть посажены в осень! Главное — выбрать правильное время и способ посадки.

Сроки посева зависят от региона. В северных районах оптимальное время — середина осени. В южных регионах стоит подождать чуть дольше, чтобы всходы не появились слишком рано. Для подзимнего посева выбирают возвышенности, где почва быстрее просыхает и прогревается весной. Избегайте участков, где долго лежит снег и застаивается вода. Перекопайте грядку и внесите удобрения. Важно, чтобы почва была плодородной и легкой. Тяжелые почвы за зиму сильно уплотняются, что может препятствовать прорастанию семян. На грядке сделайте бороздки глубиной 3-5 сантиметров. Накройте грядку укрывным материалом, чтобы осадки не размыли бороздки и не попали семена сорняков. Важно использовать только сухие семена и помещать их в лунки или ямки, засыпая смесью из перегноя и песка.

Уточнения

Ози́мая культу́ра — форма однолетних сельскохозяйственных зерновых (обычно злаковых), жизненный цикл которой требует перезимовки (от одного до нескольких месяцев) в условиях пониженных температур. Иногда используют аналогичный термин «озимые растения», по отношению к любым растениям, не только сельскохозяйственным, для жизненного цикла которых требуется перезимовка.
Озимые культуры сеют осенью; до наступления зимы они прорастают, а весной продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые — однолетние культуры, высеваемые весной. Озимые сорта, как правило, дают более высокий урожай (за счёт использования запасов влаги в почве ранней весной), однако их можно выращивать только в районах с высоким снежным покровом и мягкими зимами. Кроме того, озимые формы более требовательны к почвам, менее засухоустойчивы и во многих случаях обладают худшими хлебопекарными качествами в сравнении с яровыми.

Автор Лидия Сигарева
Лидия Сигарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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