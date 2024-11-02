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Как сохранить каллы зимой: советы цветоводов

1:12
Садоводство

Каллы — изысканные цветы, которые привлекают внимание многих садоводов. Однако на приусадебных участках они встречаются нечасто, так как начинающие цветоводы часто сталкиваются с проблемами, такими как гниль корневищ во время хранения.

Как сохранить каллы зимой: советы цветоводов
Фото: commons.wikimedia.org by G.dallorto

Как избежать ошибок при хранении калл

Успех зимовки растений напрямую зависит от правильного времени выкопки. Извлекать корневища из земли нужно сразу после первых заморозков, когда листва начинает вянуть. Выкопанные корневища следует сложить в емкости, например, тазы или ящики, и засыпать их сухим песком или землей. Это защитит растения и позволит безопасно хранить их в подвале или, при отсутствии такового, в самом прохладном месте дома.

Особенности отделения деток

Одной из распространенных ошибок новичков является неправильное отделение деток. Эту процедуру лучше всего проводить зимой, когда корневища находятся в состоянии покоя и на них образуется защитная плёнка. Это минимизирует риск повреждения и делает операцию более безопасной для растения.

Уточнения

Корневище — видоизменённый побег, обычно подземный, с чешуевидными, недоразвитыми или рано отмирающими листьями, верхушечными или пазушными почками, придаточными корнями.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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