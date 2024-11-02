Как сохранить каллы зимой: советы цветоводов

Каллы — изысканные цветы, которые привлекают внимание многих садоводов. Однако на приусадебных участках они встречаются нечасто, так как начинающие цветоводы часто сталкиваются с проблемами, такими как гниль корневищ во время хранения.
Успех зимовки растений напрямую зависит от правильного времени выкопки. Извлекать корневища из земли нужно сразу после первых заморозков, когда листва начинает вянуть. Выкопанные корневища следует сложить в емкости, например, тазы или ящики, и засыпать их сухим песком или землей. Это защитит растения и позволит безопасно хранить их в подвале или, при отсутствии такового, в самом прохладном месте дома.
Одной из распространенных ошибок новичков является неправильное отделение деток. Эту процедуру лучше всего проводить зимой, когда корневища находятся в состоянии покоя и на них образуется защитная плёнка. Это минимизирует риск повреждения и делает операцию более безопасной для растения.
Корневище — видоизменённый побег, обычно подземный, с чешуевидными, недоразвитыми или рано отмирающими листьями, верхушечными или пазушными почками, придаточными корнями.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.