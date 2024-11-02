Как правильно подготовить сад к зиме

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сбор урожая не означает завершение работ на участке — впереди подготовка сада к зиме. Чтобы растения пережили холодный сезон без потерь, следуйте этим семи основным советам.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Уборка листвы. Опавшая листва — это не только беспорядок, но и источник бактерий и грибков, способных заразить деревья. Листья также могут стать убежищем для вредителей на зиму, поэтому их важно убирать вместе с опавшими плодами, которые при гниении провоцируют грибковые заболевания.

2. Обрезка кроны. Деревья нужно подготавливать заранее. Проводите обрезку при температуре не ниже +10 градусов, чтобы деревья успели восстановиться до морозов. После обрезки обработайте срезы раствором медного купороса (10 г на 1 литр воды).

3. Обработка фунгицидами. Профилактическая обработка помогает защитить плодовые деревья от парши и мучнистой росы. Используйте мочевину, бордоскую жидкость или промышленные фунгициды, такие как "Ревус", "Раек" и "Карбофос".

4. Защита коры. Грызуны осенью и зимой могут повредить кору деревьев. Чтобы предотвратить это, оберните стволы капроновыми колготками, пластиковыми бутылками, рубероидом или мешковиной на высоту 80 см.

5. Полив деревьев. Осенние дожди не заменяют полив. При температуре до +8 градусов необходимо основательно поливать каждое дерево, чтобы вода впиталась в почву (5-8 литров на среднее дерево).

6. Мульчирование приствольного круга. После полива выполните мульчирование, чтобы защитить корневую систему от морозов. Для этого используйте древесные опилки, компост, сено или торф.

7. Побелка стволов. Весенняя побелка защищает от вредителей, но осенняя нужна для защиты от солнечных лучей в морозные дни.

Уточнения

Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

