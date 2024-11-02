Шалфей в саду: секреты выращивания и применения

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Интерес к выращиванию лекарственных растений в садах заметно возрос в последние годы. Шалфей, особенно лекарственный, пользуется особой популярностью среди садоводов благодаря своим уникальным свойствам.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0

Полезные свойства шалфея

Лекарственный шалфей славится своими антимикробными и противовоспалительными свойствами, а также мощным антиоксидантным эффектом, который помогает замедлять процессы старения. Даже его аромат способен улучшать настроение и психоэмоциональное состояние.

Использование растения

Вся надземная часть шалфея приносит пользу: соцветия применяют для ароматных ванн, отваров для умывания и добавок в банные процедуры, которые благотворно влияют на кожу и волосы. Листья, содержащие ароматические и дубильные вещества, витамины и аминокислоты, обладают особенно ценными целебными свойствами при внутреннем употреблении.

Как выращивать шалфей

Для успешного роста шалфея лучше выбрать солнечное место с плодородной почвой, хотя он может расти и на менее плодородных участках. Семена можно сажать в открытый грунт поздней осенью или весной, когда температура достигает 10 градусов. Первое цветение происходит только на второй год, так как в первый сезон формируются листовые розетки. Шалфей можно также размножать делением взрослых кустов. Листья растения не опадают на зиму, сохраняя декоративность даже в холодное время года.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

