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Цветы на каждый месяц: когда и как сажать для идеального цветника

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Садоводство

Посадка цветов требует внимательного подхода к срокам, чтобы растения раскрыли всю свою красоту. Каждый вид имеет свои особенности и предпочтения по времени посева. Календарь цветовода поможет разобраться в этом непростом деле. В марте можно высаживать бархатцы, которые благодаря своей неприхотливости и продолжительному цветению стали любимцами многих садоводов.

Цветы на каждый месяц: когда и как сажать для идеального цветника
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, CC BY-SA 4.0

Сеять душистый горошек лучше в конце марта, а эхинацею — в конце февраля или начале марта, чтобы успеть увидеть ее цветение во второй половине лета.

Апрель подходит для цинний и скабиозы, а в мае можно сажать амми и нигеллу. Правильные сроки и методы посадки обеспечат великолепный цветник на вашем участке.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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