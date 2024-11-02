Цветы на каждый месяц: когда и как сажать для идеального цветника

Посадка цветов требует внимательного подхода к срокам, чтобы растения раскрыли всю свою красоту. Каждый вид имеет свои особенности и предпочтения по времени посева. Календарь цветовода поможет разобраться в этом непростом деле. В марте можно высаживать бархатцы, которые благодаря своей неприхотливости и продолжительному цветению стали любимцами многих садоводов.
Сеять душистый горошек лучше в конце марта, а эхинацею — в конце февраля или начале марта, чтобы успеть увидеть ее цветение во второй половине лета.
Апрель подходит для цинний и скабиозы, а в мае можно сажать амми и нигеллу. Правильные сроки и методы посадки обеспечат великолепный цветник на вашем участке.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.