Цветы на каждый месяц: когда и как сажать для идеального цветника

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Посадка цветов требует внимательного подхода к срокам, чтобы растения раскрыли всю свою красоту. Каждый вид имеет свои особенности и предпочтения по времени посева. Календарь цветовода поможет разобраться в этом непростом деле. В марте можно высаживать бархатцы, которые благодаря своей неприхотливости и продолжительному цветению стали любимцами многих садоводов.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, CC BY-SA 4.0

Сеять душистый горошек лучше в конце марта, а эхинацею — в конце февраля или начале марта, чтобы успеть увидеть ее цветение во второй половине лета.

Апрель подходит для цинний и скабиозы, а в мае можно сажать амми и нигеллу. Правильные сроки и методы посадки обеспечат великолепный цветник на вашем участке.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

