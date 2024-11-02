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Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая

1:04
Садоводство

Томаты — это один из самых популярных овощей, и среди них есть сорта, которые не требуют пасынкования. Пасынки, появляющиеся в местах крепления листьев, отбирают у растения силы, что может снизить урожайность и привести к заболеваниям. Непасынкующиеся сорта, напротив, растут быстро, созревают одновременно и меньше подвержены болезням, что делает их идеальными для короткого теплого сезона.

Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Среди таких сортов выделяются красный с носиком, Ямал и Непас 14, каждый из которых имеет свои особенности, такие как морозостойкость или размер плодов. Компания Седек предлагает серию семян Непас, включающую детерминантные и супердетерминантные сорта, которые легко выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах.

Эти помидоры подойдут для приготовления салатов и консервирования, а их разнообразие позволяет выбрать оптимальный вариант для любого огорода.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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