Секреты успешного выращивания баклажанов: от семян до урожая

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание баклажанов с помощью рассады не так сложно, как может показаться. Соблюдая основные правила агротехники, каждый садовод сможет добиться хороших результатов на своем огороде или в теплице. Первым шагом является выбор подходящего грунта: универсальная почвенная смесь для овощей — оптимальный вариант, так как земля с огорода может содержать вредные микроорганизмы. Важно прогревать ее на водяной бане, чтобы уничтожить патогены.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Для улучшения структуры смеси можно добавить речной песок, известь или перегной. При высадке семян рекомендуется использовать торфяные горшочки или пластиковые стаканчики, чтобы избежать травмирования корней. Удобно сажать семена на глубину 4-5 мм, поддерживая оптимальную температуру прорастания 28-30°С. Полив осуществляется теплой водой из пульверизатора, чтобы не размыть посевы.

Также можно использовать разные методы посева: в контейнерах или в форме "улитки", что также позволяет создать оптимальные условия для всходов. Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы, и выбор зависит от предпочтений садовода.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

