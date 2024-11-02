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Пионовидные розы: секреты их уникальной красоты

1:23
Садоводство

Пионовидные розы — это уникальные растения, которые стали результатом работы английского селекционера Дэвида Остина, вдохновленного красотой старинных французских роз. Скросив их с флорибундами, он создал красивые цветы, напоминающие пионы, которые не только прекрасно выглядят, но и имеют приятный аромат. Эти розы особенно подходят для российских условий, но молодые растения требуют укрытия на зиму. Они неприхотливы в уходе, хорошо переносят перепады температур и длительно цветут, что делает их идеальными для садоводов-новичков. Существует более 150 сортов пионовидных роз, каждый из которых обладает своей уникальной красотой.

Пионовидные розы: секреты их уникальной красоты
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Одним из ярких примеров является сорт Эден Романтика с бледно-розовыми цветами и кофейными нотами. Он прекрасно подходит для одиночной посадки и создания декоративных композиций. Сорт Пиони Пинк, с его бледно-розовыми лепестками, передает атмосферу ретро и отличается сладким фруктовым ароматом. Не менее интересен сорт Ред Пиано с крупными густо-красными цветками, которые эффектно выделяются на фоне зелени. Все эти сорта устойчивы к болезням и морозам, что делает их популярными среди профессиональных флористов и садоводов.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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