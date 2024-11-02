Удивительные факты об инжире: вы об этом не знали

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Инжир на самом деле не фрукт

То, что мы считаем плодом инжира, на самом деле является разновидностью цветка. Инжир представляет собой уникальную структуру, называемую "сикониум", которая содержит множество крошечных цветков внутри.

Фото: flickr.com by Emi Yañez, CC BY 2.0

Осы играют роль в опылении инжира

Самки ос проникают в инжир, чтобы отложить яйца, и при этом опыляют цветы внутри.

Фиговые деревья могут жить долго

Некоторые фиговые деревья могут жить сотни лет. Они известны своей долговечностью и их можно встретить в самых разных уголках мира.

У инжира есть мягкое место

Когда инжир созревает и готов к употреблению, у него появляется небольшое отверстие, называемое "остиолой" на дне.

Именно здесь осы входят и выходят. Вы можете поискать это мягкое место, чтобы узнать, созрел ли инжир.

Инжир питателен

Инжир является хорошим источником клетчатки, которая может помочь пищеварению. Он также содержит витамины и минералы, такие как калий и кальций, которые важны для нашего организма.

Инжир можно сушить

Сушеный инжир — популярная закуска. Он изготавливается путем удаления влаги из свежего инжира, что концентрирует его сладость. Сушеный инжир можно употреблять самостоятельно или использовать в различных рецептах.

Уточнения

Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.

