Удивительные факты об инжире: вы об этом не знали

То, что мы считаем плодом инжира, на самом деле является разновидностью цветка. Инжир представляет собой уникальную структуру, называемую "сикониум", которая содержит множество крошечных цветков внутри.
Самки ос проникают в инжир, чтобы отложить яйца, и при этом опыляют цветы внутри.
Некоторые фиговые деревья могут жить сотни лет. Они известны своей долговечностью и их можно встретить в самых разных уголках мира.
Когда инжир созревает и готов к употреблению, у него появляется небольшое отверстие, называемое "остиолой" на дне.
Именно здесь осы входят и выходят. Вы можете поискать это мягкое место, чтобы узнать, созрел ли инжир.
Инжир является хорошим источником клетчатки, которая может помочь пищеварению. Он также содержит витамины и минералы, такие как калий и кальций, которые важны для нашего организма.
Сушеный инжир — популярная закуска. Он изготавливается путем удаления влаги из свежего инжира, что концентрирует его сладость. Сушеный инжир можно употреблять самостоятельно или использовать в различных рецептах.
Инжи́р или фи́га, или фи́говое де́рево, или смоко́вница обыкнове́нная, или смо́ква (лат. Fícus cárica), — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.