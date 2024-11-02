Как банановая кожура и корица помогают комнатным растениям

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда мы сталкиваемся с неожиданными способами использования продуктов питания для ухода за садом, огородом и комнатными растениями. Не все методики известны широкому кругу, но некоторые из них могут стать отличным решением для садоводов и любителей комнатных растений.

Фото: flickr.com by Scott Zona, CC BY 2.0

Два простых, но эффективных секрета для цветоводов

Кожура банана как удобрение и полироль для листьев

Банановая кожура — это кладезь питательных веществ, который можно использовать в качестве натуральной подкормки. Можно высушить и измельчить кожуру в порошок, который затем добавляют в почву. Альтернативный способ — протирать листья комнатных растений свежей кожурой, чтобы поддерживать их блеск и насыщать полезными веществами.

Корица против грибков

Хотя этот метод малоизвестен, он заслужил доверие у опытных садоводов. Корица обладает противогрибковыми свойствами, и если немного молотой корицы добавлять в почву, это поможет предотвратить грибковые инфекции и станет отличной профилактикой болезней растений.

Эти простые натуральные средства не только доступны, но и помогают улучшить состояние растений, не прибегая к химическим добавкам.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

