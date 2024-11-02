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Эти цветы в доме могут принести финансовую удачу и счастье

2:21
Садоводство

Комнатные цветы не только украшают интерьер, но и, по народным поверьям, способны приносить удачу и привлекать благополучие в дом. Такие растения, как денежное дерево, замиокулькас и камелия, считаются символами успеха, любви и финансового процветания.

Эти цветы в доме могут принести финансовую удачу и счастье
Фото: creativecommons.org by juantiagues, CC BY-SA 2.0

Цветы, которые приносят удачу

Толстянка (денежное дерево)

Крассула, известная как толстянка или денежное дерево, считается символом финансового процветания. Чтобы растение способствовало денежному благополучию, выращивайте его с маленького ростка, а затем пересаживайте в горшок побольше, придавая форму маленького деревца. Некоторые садоводы рекомендуют положить монетку в грунт, веря, что это увеличит доход.

Кофейное дерево

Этот цветок особенно полезен для карьерного успеха. Его советуют размещать в офисе или за спиной на новом рабочем месте, чтобы укрепить тыл и пройти испытательный срок. Кофейное дерево символизирует поддержку в профессиональных делах и может принести удачу в работе.

Спатифиллум и антуриум

Эти цветы называют "женским" и "мужским счастьем" соответственно, так как они ассоциируются с удачей в личной жизни. Спатифиллум и антуриум привлекают любовь и гармонию. Ухаживайте за ними бережно: не поливайте слишком часто и избегайте прямых солнечных лучей. Пересаживайте цветок в более крупный горшок, когда он разрастается.

Камелия

Камелия — символ вдохновения и личностного роста. Она помогает обрести уверенность и почувствовать свое предназначение. Для выращивания камелии нужен кислый торфяной грунт с керамзитом. Растение не переносит яркое солнце, поэтому лучше разместить его в светлом, но непрямом освещении, вдоль стены на подставке.

Замиокулькас (долларовое дерево)

Долларовое дерево, или замиокулькас, считается символом денежной удачи. Его плотные, глянцевые листья напоминают монеты, а само растение аккумулирует влагу в стеблях и корнях, поэтому не нуждается в частых поливах. Замиокулькас — идеальный цветок для тех, кто хочет привлечь финансовое благополучие.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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