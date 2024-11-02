Как вырастить апельсиновое дерево из косточки: советы по выращиванию

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить апельсин из косточки

Промойте посевной материал в воде и замочите его на 12 часов. Затем посадите косточку апельсина в подготовленный горшок с почвой на глубину до 1 см.

Фото: commons.wikimedia.org by Figiu, CC BY-SA 3.0

Как ухаживать за апельсиновым деревом

Поливайте комнатный апельсин водой не реже одного раза в день. Дело в том, что апельсиновое дерево любит много влаги. Если воздух в вашем доме сухой и жаркий, то следует чаще поливать и опрыскивать растение.

Весной и осенью поливайте апельсиновое дерево ежедневно, без перерыва. Поздней осенью и зимой количество и частоту поливов следует сократить. Поливайте дерево до одного раза в 2 недели.

Подкормить апельсиновое дерево можно с весны до осени специальным составом для цитрусовых. Также важно удалять ослабленные и кривые побеги каждые две недели. Формировать крону дерева можно, прищипывая ветки. Тогда апельсиновое дерево начнет быстрее плодоносить.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



