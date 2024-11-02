Как заставить орхидею снова цвести — советы для цветоводов

Когда орхидея не цветет, у цветоводов возникает вопрос, как помочь этой "тропической бабочке" снова раскрыться в пышном цветении. Причин, по которым растение может отказываться цвести, множество: от неподходящего освещения до неправильного полива.
Стресс после пересадки или смены места. Орхидея может "затаить обиду", если её тревожили.
Неподходящее освещение. Слишком мало света замедляет развитие, а избыток — повреждает листья.
Нарушение микроклимата. Сухой воздух или низкая температура также мешают нормальному росту.
Ошибки в поливе. Недостаток или избыток воды могут повлиять на здоровье корней.
Недостаток питания. В активный период роста (с февраля по сентябрь) орхидея особенно нуждается в микроэлементах.
Чтобы определить дефицит питательных веществ, стоит обратить внимание на признаки: пожелтение листьев, их усыхание, замедление роста, а также уменьшение размеров цветов.
Подкармливать растение можно двумя способами: через корни и по листьям. Полив часто проводится методом погружения корней в воду с удобрением, а листовая подкормка — через опрыскивание. Важно помнить, что купленную орхидею не стоит сразу удобрять. Растению требуется время на адаптацию (5-10 дней), а затем можно вносить специальное удобрение для орхидей, уменьшив дозу вдвое.
Орхидеям требуются разные микроэлементы в разные периоды. В период роста предпочтительны удобрения с высоким содержанием азота. Летом, чтобы защитить растение от вредителей, подкормки должны включать больше калия, а для цветения важно присутствие фосфора. Для успешного цветения орхидей зимой подойдут комплексные удобрения.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".