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Как заставить орхидею снова цвести — советы для цветоводов

2:28
Садоводство

Когда орхидея не цветет, у цветоводов возникает вопрос, как помочь этой "тропической бабочке" снова раскрыться в пышном цветении. Причин, по которым растение может отказываться цвести, множество: от неподходящего освещения до неправильного полива.

Как заставить орхидею снова цвести — советы для цветоводов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основные причины отсутствия цветения орхидеи

Стресс после пересадки или смены места. Орхидея может "затаить обиду", если её тревожили.

Неподходящее освещение. Слишком мало света замедляет развитие, а избыток — повреждает листья.

Нарушение микроклимата. Сухой воздух или низкая температура также мешают нормальному росту.

Ошибки в поливе. Недостаток или избыток воды могут повлиять на здоровье корней.

Недостаток питания. В активный период роста (с февраля по сентябрь) орхидея особенно нуждается в микроэлементах.

Чтобы определить дефицит питательных веществ, стоит обратить внимание на признаки: пожелтение листьев, их усыхание, замедление роста, а также уменьшение размеров цветов.

Как правильно подкармливать орхидею

Подкармливать растение можно двумя способами: через корни и по листьям. Полив часто проводится методом погружения корней в воду с удобрением, а листовая подкормка — через опрыскивание. Важно помнить, что купленную орхидею не стоит сразу удобрять. Растению требуется время на адаптацию (5-10 дней), а затем можно вносить специальное удобрение для орхидей, уменьшив дозу вдвое.

Рекомендуемые удобрения и добавки

  • Минеральные удобрения с калийными, фосфорными и азотными компонентами стимулируют цветение и развитие.
  • Биогумус и другие органические добавки укрепляют корневую систему и ускоряют фотосинтез.
  • Эпин и янтарная кислота помогают орхидее справиться со стрессом и активизируют рост корней и цветков.

Орхидеям требуются разные микроэлементы в разные периоды. В период роста предпочтительны удобрения с высоким содержанием азота. Летом, чтобы защитить растение от вредителей, подкормки должны включать больше калия, а для цветения важно присутствие фосфора. Для успешного цветения орхидей зимой подойдут комплексные удобрения.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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