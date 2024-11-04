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Что делать, если в комнатных цветах завелись белые мошки

1:19
Садоводство

Белые мошки, известные как белокрылки или алейроды, и их личинки питаются соками, высасывая их из стеблей и листьев комнатных растений.

Что делать, если в комнатных цветах завелись белые мошки
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

Как избавиться от белых мошек?

Для начала осмотрите растение и удалите сильно пораженные участки, где насекомых и их личинок особенно много.

Если вредителей немного, можно использовать следующие методы:

  • Чесночный настой: измельчите 2-3 зубчика чеснока, залейте литром воды комнатной температуры и настаивайте в темном месте 24 часа. Процедите настой и опрыскивайте растения каждые 5-7 дней, повторяя процедуру 3-4 раза.
  • Табачный настой: возьмите табак из двух десятков крепких сигарет, залейте горячей водой и оставьте в темном месте на 5 дней. После процеживания опрыскайте растения трижды, делая перерыв в 2-3 дня между обработками.
  • Мыльный раствор: измельчите дегтярное или хозяйственное мыло на терке (используйте мелкую сторону). Смешайте мыльную стружку с водой в пропорции 1:6. Обрабатывайте растение ежедневно, протирая или опрыскивая листья и стебли, пока все вредители не исчезнут.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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