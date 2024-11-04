Что нужно сделать с ирисами до наступления зимы

Владельцы многолетних растений, таких как ирисы, должны знать, как правильно подготовить их к зиме. По советам опытных цветоводов, ирисы нужно обрезать до наступления холодов.

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Если не обрезать волокнистые листья ирисов и оставить их до весны, уход за растениями станет сложнее, так как влажные волокна будут тянуться, словно канаты. Обрезка осенью не только предотвращает весенний беспорядок, но и улучшает внешний вид цветника.

Как правильно обрезать ирисы

Эта процедура требует аккуратности. Рекомендуется обрезать листья в форме треугольника, что ускоряет отток влаги и снижает риск загнивания. Если растения старые или поврежденные, стоит полностью их удалить, чтобы избежать распространения заболеваний.

Последующие действия

После обрезки тщательно осмотрите каждый куст. Особое внимание уделите корневищам, которые могут пострадать от перепадов температуры. Чтобы защитить корни от вымокания и подмерзания, присыпьте их слоем песка или смеси из песка и торфа.

Уточнения

И́рис или Каса́тик, или Петушо́к (лат. Íris) — род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).

