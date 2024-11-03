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Как вырастить редис под зиму: секреты для раннего урожая

1:06
Садоводство

Многие забывают, что под зиму можно высаживать не только лук и чеснок. С правильным подходом возможно собрать ранний урожай редиса.

Как вырастить редис под зиму: секреты для раннего урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, CC BY-SA 4.0

На что обратить внимание?

Температура

Редис относится к тем культурам, которые высаживают относительно поздно, в период первых заморозков. Идеально дождаться, когда температура начнет стабильно опускаться ниже нуля.

Почва

Редис нуждается в почве с хорошим воздухообменом и дренажём. Рекомендуется выбрать участок, защищённый от ветра, чтобы создать комфортные условия для роста.

Подготовка почвы

Если почва бедная, заранее внесите перегной или компост. При тяжёлых грунтах добавьте немного торфа или песка для улучшения структуры.

Посев

Грядки под посадку редиса нужно подготовить заранее, придав им высоту около 12 сантиметров. Посевных семян следует вносить больше, чем обычно, так как не все они взойдут. Поливать семена, посаженные под зиму, не рекомендуется.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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