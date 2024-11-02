Эти сорта капусты выдержат зиму — как сохранить урожай до весны

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбирая капусту для зимнего хранения, важно знать, какие сорта сохраняют свежесть и вкус на протяжении долгих месяцев. Некоторые виды капусты могут храниться до весны, сохраняя свои полезные свойства, если соблюдать определенные правила.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Лучшие сорта капусты для длительного хранения

Московская поздняя

Этот сорт представлен двумя разновидностями — Московская поздняя-9 и Московская поздняя-15. Срок созревания составляет 115-140 дней, а кочаны могут весить от 3,5 до 4,5 кг. Московская поздняя легко выдерживает длительное хранение и прекрасно подходит для суровых регионов, таких как Сибирь и Дальний Восток.

Белоснежка

Поздний сорт, выведенный в СССР, отличается высокой лежкостью: кочаны способны храниться до 8 месяцев. Плотные, до 4 кг, головки сохраняют товарный вид и не трескаются, что делает сорт отличным вариантом для транспортировки и хранения.

Колобок

Этот сорт отличается повышенной лежкостью и приятным вкусом после нескольких месяцев хранения. Кочаны собирают примерно через 145-150 дней после всходов, а сам урожай может храниться до мая следующего года.

Зимовка 1474

Позднеспелый сорт, который также хорошо хранится, при этом кочаны приобретают сочность и теряют горечь. Урожай можно сохранить в течение 5-6 месяцев без потери вкусовых качеств.

Тюркиз

Сорт отличается длительным сроком хранения — более 7 месяцев. Даже после долгого хранения капуста сохраняет сладковатый вкус, сочность и приятный внешний вид, без трещин и повреждений.

Гибридные сорта для зимнего хранения

Агрессор F1

Среднепоздний гибрид, который сохраняет свои качества до полугода. Кочаны массой до 3 кг хорошо подходят для регионов с суровым климатом.

Мама F1

Поздний гибрид с хорошей лежкостью и устойчивостью к засухе. Срок хранения составляет около шести месяцев, и он идеально подходит для дачников, которые предпочитают минимальный уход.

Рекомендации по хранению капусты

Чтобы капуста сохранялась как можно дольше, убирайте урожай в сухую погоду и аккуратно извлекайте кочаны вместе с корнями, затем очищайте их. Подвесьте кочаны в тени для просушки и используйте прохладные, влажные помещения (температура -1…+1°C, влажность 90-95%) для хранения. Капусту можно размещать в ящиках, стеллажах, подвешивать к потолку или покрывать мелом для дополнительной защиты.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

