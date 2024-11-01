Как защитить цветы от холода и ошибок укрытия

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садовые растения, такие как розы, флоксы, лилии и пионы, нуждаются в укрытии на зиму, чтобы пережить холод и порадовать своим цветением весной. Однако, не всегда укрытие гарантирует успешную зимовку.

Расскажем про самые частые ошибки при выборе материала. Если вы решили использовать опавшие листья, проверьте их на наличие заболеваний. И даже если с этим всё хорошо, не забывайте, что она может служить убежищем для мышей и быстро гнить. Лучшим выбором станет листва дуба, которая сохраняется дольше других или сосновый лапник, он не перекроет доступ кислорода в почву, а к тому же защитит от грызунов. Многие используют для укрытия старые мешки. С этим подручным материалом нужно быть осторожным. За время их использования, в них могли завестись нежелательные "гости". Или вовсе распространиться инфекция от корнеплодов. Поэтому нужно тщательно прочистить мешки или отдать предпочтения новым.

И если с укрывным материалом нет проблем, но растения все равно не пережили холода, значит ошибка в самом процессе укрытия. Самая распространенная-переувлажнение. Избыток влаги в укрытии может привести к загниванию корней и гибели растения. А если спрятать растения на зиму с поломанными ветками и ранами, то есть большая вероятность загнивания растения в этих местах. Погибнуть зеленые насаждения могут и не только от мороза. Если укутать их слишком рано, то от резких перепадов температур начнется выпревание почек.

Уточнения

Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности. Основная причина разрушения материала под действием низких температур — расширение воды, заполняющей поры материала, при замерзании. Морозостойкость зависит главным образом от структуры материала: чем выше относительный объём пор, доступных для проникновения воды, тем ниже морозостойкость.

