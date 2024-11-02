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Опасные растения в саду — как они могут навредить участку

1:13
Садоводство

Некоторые растения, которые кажутся безобидными, на самом деле могут представлять серьезную угрозу для вашего участка. Их разрастание и токсичные свойства способны нарушить баланс почвы, привлечь вредителей и даже стать причиной болезней других растений. Чтобы защитить сад, важно знать, какие растения лучше удалять, пока они не нанесли непоправимый ущерб.

Опасные растения в саду — как они могут навредить участку
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вот несколько растений, которые требуют особого внимания:

Лопух. Один из самых устойчивых и агрессивных сорняков с мощной корневой системой. Он не только трудно искореняется, но и привлекает вредителей, поэтому лучше избавляться от него сразу после появления.

Жимолость. Несмотря на то, что этот ягодный кустарник может быть декоративным и полезным, при недостаточном уходе он активно разрастается, создавая риск распространения болезней и привлечения вредителей.

Конский каштан. Эффектное дерево, которое мало кто подозревает в токсичности. Однако его листья и плоды содержат вредные элементы, которые могут оказывать негативное влияние на почву и соседние растения.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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