Опасные растения в саду — как они могут навредить участку

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые растения, которые кажутся безобидными, на самом деле могут представлять серьезную угрозу для вашего участка. Их разрастание и токсичные свойства способны нарушить баланс почвы, привлечь вредителей и даже стать причиной болезней других растений. Чтобы защитить сад, важно знать, какие растения лучше удалять, пока они не нанесли непоправимый ущерб.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Вот несколько растений, которые требуют особого внимания:

Лопух. Один из самых устойчивых и агрессивных сорняков с мощной корневой системой. Он не только трудно искореняется, но и привлекает вредителей, поэтому лучше избавляться от него сразу после появления.

Жимолость. Несмотря на то, что этот ягодный кустарник может быть декоративным и полезным, при недостаточном уходе он активно разрастается, создавая риск распространения болезней и привлечения вредителей.

Конский каштан. Эффектное дерево, которое мало кто подозревает в токсичности. Однако его листья и плоды содержат вредные элементы, которые могут оказывать негативное влияние на почву и соседние растения.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).



