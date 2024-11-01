Что делать, если на плодовых деревьях появились трещины

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Иногда на деревьях появляются трещины. Что нужно с этим делать, чтобы спасти деревья.

Фото: flickr.com by John Tann from Sydney, Australia, CC BY 2.0

Если у яблоней, груш или слив начала трескаться кора, то необходимо приготовить лечебную смесь. Взять 5 л воды, добавить туда примерно 2 лопаты глины, 0,5 кг извести, маленькую бутылку канцелярского клея, пол куска дегтярного мыла, натёртого на тёрке, 6 мл биостимулятора Эпина или 2 таблетки Гетероауксина и пакетик системного фунгицида, например, Хорус или Оксихом.

Хорошо всё размешать и побелить этим составом стволы пострадавших деревьев, особо тщательно обработав трещины и дупла.

Эту работу нужно проводить только когда температура воздуха выше ноля.

Уточнения

Тре́щина — экстремальный дефект, представляющий собой области с полностью нарушенными межатомными связями (берега трещин) и частично нарушенными межатомными связями (вершина трещины).



Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

