Как осенью заготовить грунт для будущей рассады

Октябрь и ноябрь, когда почва еще не промерзла, — это идеальное время для заготовки грунта под рассаду. Опытные огородники советуют брать землю в лесу: лесная подстилка из опавших листьев богата гумусом и не содержит паразитов.

Фото: flickr.com by SuSanA Secretariat, CC BY 2.0

Для получения качественной почвосмеси потребуется две части листовой земли и одна часть перепревшего трехлетнего перегноя. Если его нет, можно заменить таким же количеством компоста.

Ещё добавьте одну часть нейтрального или раскисленного торфа с уровнем рН от 5,5 до 6,5. А также потребуется зола — примерно одна десятая часть от объема смеси.

Если приготовленный грунт кажется слишком тяжелым или плотным, добавьте песок, перепревшие опилки, перлит или вермикулит для легкости.

Для защиты от патогенов полейте смесь раствором "Фиоспорин-М": растворите столовую ложку препарата в литре воды и тщательно увлажните грунт, избегая излишней сырости.

После этого пересыпьте смесь в плотные пакеты или мешки для мусора и оставьте на зиму в прохладном месте, таком как балкон или гараж, следя, чтобы смесь не замерзла. За две недели до посева переместите почву в тепло для акклиматизации.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

