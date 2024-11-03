Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все дачники спешат с осенними посадками – некоторые предпочитают дать почве отдохнуть. Однако те, кто хочет получить ранний урожай, приступают к посадкам с наступлением подходящего времени.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чаще всего говорят о посадке чеснока, но это далеко не единственная культура, которую можно сажать под зиму.

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