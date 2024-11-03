Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи

Не все дачники спешат с осенними посадками – некоторые предпочитают дать почве отдохнуть. Однако те, кто хочет получить ранний урожай, приступают к посадкам с наступлением подходящего времени.
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Чаще всего говорят о посадке чеснока, но это далеко не единственная культура, которую можно сажать под зиму.
Что ещё стоит учесть?
Лук: этот овощ всё чаще высаживают под зиму, и у такого подхода есть множество преимуществ. Во-первых, лук, посаженный осенью, созревает гораздо раньше. Во-вторых, он более устойчив к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям, что делает его практически беззаботной культурой.
Морковь и свекла: эти корнеплоды также прекрасно подходят для подзимней посадки, что позволяет собирать ранний урожай. Но это не единственный плюс: считается, что морковь и свекла, посаженные осенью, обладают более насыщенным вкусом и повышенной сочностью.