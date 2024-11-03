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Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи

1:03
Садоводство

Не все дачники спешат с осенними посадками – некоторые предпочитают дать почве отдохнуть. Однако те, кто хочет получить ранний урожай, приступают к посадкам с наступлением подходящего времени.

Ранний урожай без хлопот: какие овощи посадить под зиму для максимальной отдачи
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чаще всего говорят о посадке чеснока, но это далеко не единственная культура, которую можно сажать под зиму.

Что ещё стоит учесть?

  • Лук: этот овощ всё чаще высаживают под зиму, и у такого подхода есть множество преимуществ. Во-первых, лук, посаженный осенью, созревает гораздо раньше. Во-вторых, он более устойчив к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям, что делает его практически беззаботной культурой.
  • Морковь и свекла: эти корнеплоды также прекрасно подходят для подзимней посадки, что позволяет собирать ранний урожай. Но это не единственный плюс: считается, что морковь и свекла, посаженные осенью, обладают более насыщенным вкусом и повышенной сочностью.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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