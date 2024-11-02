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Подготовка к зиме: многолетники, которые лучше укрыть от морозов

1:37
Садоводство

Для садоводов и любителей цветов зимние холода — настоящее испытание для многолетников. Многие растения чувствительны к перепадам температур, снегу и ветрам, поэтому требуют специальной защиты.

Подготовка к зиме: многолетники, которые лучше укрыть от морозов
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, CC BY 2.0

Вот список цветочных культур, которые нуждаются в укрытии:

Розы. Они чувствительны к морозам и снегу, поэтому лучше использовать для защиты мешковину, спанбонд, сухие листья или опавшую листву.

Хризантемы. Эти цветы выдерживают морозы до -10°C, но в северных регионах их нужно укрывать.

Далии. Растения, которые особенно уязвимы перед перепадами температуры и морозами.

Георгины. Красивые многолетники, которые не всегда переносят зимние стужи без укрытия.

Существуют и растения, которым не требуется укрытие на зиму:

Ирисы. Эти цветы выдерживают до -25°C и не требуют дополнительной защиты.

Ландыши. Устойчивы даже к самым сильным морозам и могут зимовать без укрытия.

Флоксы. Эти растения также прекрасно переносят холод.

Тюльпаны. Хотя тюльпаны не относятся к многолетникам, для них тоже есть нюансы зимовки: в некоторых регионах их нужно выкапывать и хранить, в других — можно оставлять в грунте.

Правильный уход и укрытие многолетников — залог их сохранности и красоты вашего сада в следующем сезоне. Правильный уход за растениями является ключом к успешному садоводству.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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