Дрова на даче: как уберечь запасы от влаги

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Запас дров для дачи — необходимость, даже если в доме все же используют электрические обогреватели. Дрова пригодятся для бани, приготовления шашлыка и других целей, поэтому их нужно не только заготовить, но и правильно сохранить: сухими и готовыми к использованию. Несколько основных правил помогут хранить дрова так, чтобы они всегда были под рукой и в подходящем состоянии.

Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi, PDM

Основные правила хранения дров

Защита от непогоды. Без укрытия на дрова попадет дождь, и растопить печь мокрыми поленьями будет проблематично. Поленницу необходимо накрыть, чтобы уберечь от осадков — подойдет влагостойкий материал, например, пленка, рубероид или шифер.

Обеспечение вентиляции. Дровам нужен доступ воздуха, поэтому укрывать поленницу герметично пленкой не стоит. В сарае, где хранятся дрова, важно предусмотреть вентиляцию. Без притока воздуха даже сухие дрова могут отсыреть.

Безопасное расположение вдали от огня. Поленница не должна находиться близко к мангалу или другим источникам огня, чтобы избежать пожара. Для небольшого запаса можно предусмотреть отдельное место рядом с очагом, но основную массу дров лучше хранить подальше.

Надежная основа. Чтобы нижний ряд поленьев не отсырел, под дрова рекомендуется подложить доски, брус или кирпичи. Это улучшает вентиляцию и защищает дрова от гниения.

Устойчивость конструкции. Поленница должна быть сложена так, чтобы не рухнуть и не повредить имущество или нанести травмы. Аккуратно сложенная и устойчивая конструкция будет одновременно и безопасной, и долговечной.

Удобный доступ. Стоит заранее продумать удобство укладки дров и доступа к ним. Оборудование поленницы полками или ячейками помогает поддерживать порядок, хотя это актуально, скорее, для небольших объемов дров.

Где лучше хранить дрова

В сарае или под замком. Если в округе есть риск краж, оптимально хранить дрова в сарае под замком. Надежное закрытое помещение помогает защитить запасы от посягательств.

Под навесом. Простая конструкция навеса защитит дрова от осадков, при этом обеспечивая необходимую вентиляцию. Навес можно сделать как отдельным строением, так и пристройкой к дому, сараю или бане.

Между деревьями. Дрова можно сложить между двумя деревьями, которые будут выполнять функцию опор. Важно следить за устойчивостью поленницы, чтобы избежать ее падения.

Вдоль стены дома. Поленница под окнами может стать оригинальным декоративным элементом. Для такой конструкции необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между поленницей и стеной дома.

Под лестницей. Если позволяет место, дрова удобно складывать под лестницей. Этот способ схож с хранением дров вдоль стены, но дает дополнительную защиту от непогоды.

Под открытым небом. Традиционный деревенский метод, актуальный для больших запасов дров. Поленницу размещают на хозяйственном дворе или вдоль забора, обязательно на прочной основе.

Как арт-объект. У творческих натур дрова могут стать частью ландшафтного дизайна. Однако стоит помнить, что такие креативные конструкции должны быть практичными, чтобы не утратить основное предназначение дров.

Уточнения

Дрова́ — куски дерева, лесоматериалы, предназначенные для сжигания в печи, камине, топке или костре с целью получения тепла и света.

