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Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие подручные материалы

2:51
Садоводство

Заготовка материалов для укрытия растений на зиму — задача важная и актуальная для любого дачника, стремящегося защитить свои посадки от морозов. Существует несколько вариантов природных и подручных материалов, которые помогут спасти растения от холодов, но каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки, с которыми стоит ознакомиться.

Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие подручные материалы
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Klykov, CC BY 3.0

Одним из самых распространенных материалов для укрытия растений является снег. При наличии густого снежного покрова растения благополучно переносят даже сильные морозы. Однако этот материал ненадежен: он может выпасть слишком поздно, растаять посреди зимы или покрыться ледяной коркой, что приведет к удушению и гибели растений. Для улучшения ситуации можно использовать снегозадержание: установить ветрозащитные ограждения или разложить хворост или лапник.

Лапник — традиционный материал для укрытия растений в лесных регионах. Он не только создает дополнительную воздушную прослойку, но и задерживает снег, отпугивает грызунов и защищает растения от солнечных ожогов. Однако лапник подкисляет почву, а на его ветках могут находиться вредители и болезни. Кроме того, его нелегко заготовить, не нанося вреда природе.

Сухая листва — еще один популярный материал, который требует осторожного подхода. Рекомендуется использовать листву, не склонную к гниению (например, дубовую), и обеспечивать защиту от влаги, поскольку мокрые листья могут превратиться в плотный слой, непроницаемый для воздуха. Чтобы избежать подобных проблем, сухую листву часто помещают в овощные сетки, что позволяет сохранить воздухообмен и легко убрать укрытие весной.

Солома подходит для защиты грядок с подзимними посадками, но также требует защиты от влаги, так как в мокром состоянии она начинает преть. В соломе могут заводиться грызуны, а весной почва под ней долго остается промерзшей, что задерживает рост растений.

Хворост, благодаря своей структуре, способствует задержанию снега и служит ветрозащитным барьером. Он не преет и не гниет, однако не обеспечивает тепло, поэтому его полезно применять в сочетании с другими материалами. Использование мешковины для защиты стволов деревьев также распространено, но из-за способности впитывать влагу мешковина может промокнуть, что приведет к образованию ледяного покрова.

Таким образом, подготовка укрывных материалов и выбор подходящих вариантов требует учета всех плюсов и минусов, чтобы обеспечить растениям максимальную защиту от зимних морозов.

 

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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