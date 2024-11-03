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Осень или весна: когда посадить дерево, чтобы оно быстро прижилось

3:17
Садоводство

Когда лучше сажать деревья — весной или осенью? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, поскольку выбор сезона для посадки зависит от множества факторов: погодных условий, типа почвы и особенностей каждого саженца. У каждого времени года есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать при планировании посадки.

Осень или весна: когда посадить дерево, чтобы оно быстро прижилось
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 4.0

Преимущества осенней посадки

Осенью саженцы можно приобрести по более выгодной цене. В это время питомники и частные садоводы предлагают широкий выбор только что выкопанных растений. Часто саженцы продаются с последними листьями и свежими корнями, что позволяет оценить их состояние.

Осенний климат также способствует приживаемости саженцев. Потребуется лишь один полив, после чего в дело вступает природа: прохлада и осенние дожди обеспечивают растения необходимой влагой. Несмотря на замедленный рост, корни продолжают развиваться, пока температура почвы не упадет до +4 °С. Поэтому, к весне саженцы осенней посадки успевают сформировать корневую систему, что дает им преимущество в росте перед весенними посадками.

В южных регионах осенняя посадка особенно эффективна: мягкие зимы предотвращают переохлаждение молодых растений. Однако в условиях холодного климата осенние посадки требуют повышенного внимания к защите деревьев от заморозков и ветра.

Недостатки осенней посадки

Осенью есть риск повреждения деревьев морозами и стрессовыми погодными условиями: ветрами, снегопадами, ледяными дождями. На деревьях могут появляться повреждения из-за грызунов, а оставленные на дачах саженцы подвержены риску кражи.

Какие деревья не рекомендуется сажать осенью

В северных районах рекомендуется избегать осенней посадки незимостойких сортов плодовых деревьев, таких как груши, яблони, сливы, абрикосы, персики и вишни. Саженцы из южных зон также могут не пережить суровые морозы северного климата.

Рекомендации по срокам осенней посадки

Осенняя посадка начинается с конца сентября и может продолжаться до середины ноября в южных регионах. В средней полосе ее лучше завершить к середине октября, а на севере — к началу октября. Основной ориентир — окончание листопада, так как саженцы должны быть посажены в период их покоя.

Что делать, если не удалось посадить деревья осенью

Если посадить саженец осенью не получилось, его можно сохранить до весны, используя один из методов хранения: поместить в холодный подвал, оставить под снегом или прикопать в земле.

Советы опытных садоводов

В средней полосе и северных регионах лучше выбирать зимостойкие сорта. На юге предпочтительна осенняя посадка, так как осень в этих регионах длинная и теплая. Для успешной посадки рекомендуется выбирать вызревшие, здоровые саженцы с развитой корневой системой, избегая пересушенных или не прошедших листопад растений.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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