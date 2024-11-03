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Как продлить жизнь деревьям на годы с помощью садового вара

2:06
Садоводство

Три осенние процедуры — очистка, дезинфекция и побелка стволов деревьев — помогут продлить жизнь саду на долгие годы. Чтобы защитить деревья от инфекций и повреждений, используется садовый вар и известь, которые можно приобрести или приготовить самостоятельно по проверенным рецептам.

Как продлить жизнь деревьям на годы с помощью садового вара
Фото: upload.wikimedia.org by Mr. Zabej, CC BY-SA 4.0

Для замазки ран на деревьях применяются смеси на основе садового вара. Садовый вар легко приготовить из древесной смолы, льняного масла, воска и канифоли. Простой рецепт вар Раевского требует всего древесной смолы и льняного масла, обеспечивая надежную защиту от пересыхания и инфекций.

Вариации состава, такие как хвойный вар с сосновой смолой или теплый вар с пчелиным воском и жиром, подходят для разных погодных условий. При этом рекомендуется избегать минеральных масел, которые могут причинить вред деревьям.

Для побелки стволов наиболее часто используется известковый раствор, дополненный клеем и медным купоросом для прилипания и дезинфекции. Пропорции извести, воды, клея и других компонентов помогают получить консистенцию, подходящую для нанесения. Важно, чтобы слой побелки был не слишком толстым, что снижает риск растрескивания и позволяет средству прочно держаться на стволе.

Опытные садоводы добавляют в побелку чемерицу или карболовую кислоту для отпугивания грызунов, а водоэмульсионную краску применяют в зимние дни для защиты от солнечных ожогов, смешивая её с медьсодержащими компонентами для отпугивания вредителей. Эффективность побелки также зависит от её цвета: только белый цвет защищает от температурных колебаний и солнца. Рекомендуется обрабатывать варом раны, превышающие по площади сечение карандаша.

Появление аэрозольных форм побелки, пригодных для нанесения при низких температурах, упрощает процесс защиты деревьев даже при пропуске сроков.

 

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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