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Осенняя побелка деревьев: как спасти сад от зимних морозов

2:38
Садоводство

Осень принесла холодные ветра, первый снег и характерный шум пустых пластиковых бутылок на опустевших дачных участках. Однако белый налет на деревьях, который обычно появляется после побелки, в этом сезоне снова не наблюдается.

Осенняя побелка деревьев: как спасти сад от зимних морозов
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев, CC BY 3.0

Вместо этого дачники решают отложить побелку плодовых деревьев до весны, оставляя их без защиты перед морозами, ветрами и возможными вредителями. Побелка, несмотря на внешнюю простоту, выполняет важную агротехническую функцию: она помогает защитить кору деревьев, но для этого нужно правильно подготовить стволы.

Этап I: очистка ствола

Перед побелкой кора дерева должна быть очищена от мхов, лишайников и поврежденной коры, особенно у взрослых деревьев. Этот этап включает щадящие методы, такие как чистка пластиковыми мочалками или руками в тканевых перчатках. Специалисты настаивают на использовании нежных методов, отвергая металлические щетки и другие грубые инструменты, которые могут поранить ствол.

Этап II: дезинфекция

После очистки ствол обрабатывают антисептиками, чтобы уничтожить вредителей и бактерии, а также обеззаразить раны, которые могли появиться при очистке. Для этого садоводы пользуются разными средствами, от зольного раствора до медного купороса и других химических препаратов. Важно помнить, что регулярное использование химии может привести к накоплению веществ в коре и почве, что может негативно сказаться на растениях.

Этап III: обработка ран

Очищенные и дезинфицированные стволы часто остаются с открытыми ранками, которые требуют замазки. На выбор садоводам предлагают садовый вар, пасты и биомаски, которые можно найти в магазинах или приготовить самостоятельно. Они защищают дерево от проникновения инфекций и погодных условий.

Этап IV: побелка

Заключительный этап включает саму побелку, которая выполняет не столько эстетическую функцию, сколько защитную, помогая дереву противостоять зимним условиям. На выбор предлагаются известковые растворы, водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски.

Каждый из этих составов имеет свои особенности, влияющие на долговечность и защитные свойства покрытия. Побелка выполняется в сухую погоду, а высота побелки обычно охватывает весь ствол и нижнюю часть скелетных ветвей, что обеспечивает наиболее эффективную защиту.

Уточнения

Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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