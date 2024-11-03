Редис на подоконнике: все секреты зимнего выращивания

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Редис, популярная холодостойкая культура, радует любителей за свой слегка острый вкус и возможность выращивания не только на открытых грядках, но и на подоконнике. Несмотря на то, что редис можно выращивать дома, для его успешного роста необходимо учитывать несколько важных факторов: уровень влажности, плодородие почвы, освещение и температурный режим. Чтобы редис давал хорошие корнеплоды, следует создать правильные условия.

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Поддержание температуры

Главной сложностью при домашнем выращивании является температурный режим. Обычная комнатная температура редису не подходит, так как это вызывает вытягивание и деформацию растений, из-за чего корнеплоды теряют форму и становятся дряблыми.

В идеале семена редиса прорастают при температуре около +1…+2°C, а оптимальная температура для роста растений — +6…+8°C. В период формирования корнеплодов днем следует поддерживать температуру +12…+16°C, а ночью понижать ее до +8…+10°C.

Освещение

Редис требователен к свету, особенно зимой. Без дополнительного освещения полноценные корнеплоды не сформируются. Для досвечивания подходят люминесцентные или специальные фитолампы, которые следует размещать максимально близко к посадочным ящикам. Если света недостаточно, а температура слишком высокая, растения начнут вытягиваться, и на хорошее развитие рассчитывать не придется.

Полив и питание

Регулярный полив важен для хорошего урожая, так как недостаток влаги отрицательно сказывается на качестве корнеплодов. Поливать следует умеренно, но регулярно, используя воду комнатной температуры. Также стоит поддерживать рыхлость почвы после каждого полива, чтобы корни редиса получали достаточно кислорода. Редис хорошо растет на рыхлой почве с нейтральной реакцией и не требует частых подкормок, так как отличается умеренными требованиями к питательным веществам.

Секреты посева и ухода

Для посева используется рыхлая, питательная почвосмесь, состоящая из огородной земли, торфа, перегноя и песка. Семена замачивают перед посевом, высаживают рядами на глубину около 2 см, соблюдая расстояние между растениями в 5-6 см. При недостатке освещения и избытке тепла сеянцы могут вытянуться; в таких случаях рекомендуется подсыпать землю, чтобы не потерять урожай.

Выбор сортов

Для выращивания дома выбираются скороспелые сорта, устойчивые к недостатку света и цветушности. Подходят такие сорта, как "Заря', "Ранний красный', "Тепличный Грибовский' и "Кварта'. Сбор урожая начинается по мере созревания корнеплодов, но передерживать их не рекомендуется, так как в домашних условиях редис быстро грубеет.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

